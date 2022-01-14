勞保破產危機／年改年金縮水難免　專家：定期定額買基金

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勞保老年給付目前分為「一次給付」和「年金」兩種，一次給付是以退休前36個月的平均投保薪資，乘上投保年資換算而來的基數。勞工若在65歲請領，基數最高可達50個月（年資約35年；若勞工在60歲請領，基數最高為45個月（年資30年）。
若以勞保最高投保薪資估計，60歲退休最高可領到的勞保老年一次給付為206萬1000元。依勞保局資料，去年全年選領一次給付者，平均給付金額約117萬元。
但若勞工選領勞保年金，今年起須到63歲才能領到全額勞保年金，若晚一年領可加發4%，提前一年領需減額4%，最多可提前或延後5年請領。勞保年金是以勞工投保期間最高60個月的平均投保薪資，乘上年資再乘上1.55%計算，年資採計沒有上限。
若同樣以最高投保薪資、30年年資估算，每個月可領2萬1297元至終身，約領8年就可超過一次請領的總數。依勞保局資料，目前選領勞保年金者，平均每月領取金額為1萬7851元。
今年67歲的張太太是在60歲那年選領勞保年金，目前每個月約可領到2萬元。張太太說，她一開始也擔心若勞保倒了，繳了多年的血汗錢會不會就領不到了。後來聽兒子說「如果勞保倒了，政府也就倒了，所以政府不會讓它倒的！」她想一想也對，才決定選領年金。
張太太說，現在每天靠勞保年金，再加孩子們每月給的家用，每個月都有錢入帳，對未來感覺踏實很多，出門買菜遇到下雨也比較敢搭計程車，「比較不會覺得捨不得！」
不過近年勞保即將破產的新聞甚囂塵上，張太太也一直留意勞保改革的相關討論。她說：「物價一直漲，出去買個菜，一兩千一下子就沒了，現在一個月才領個兩萬如果又要被砍，對我們這些退休的人實在不公平。」
但另外一位今年63歲李太太可就沒這麼幸運。李太太說，她請領勞保老年給付時，新聞一直報「勞保要倒了」，加上丈夫失業，家裡也需要一筆錢來「穩定軍心」，於是她當時選領一次給付，約領到近百萬元。李太太說，一開始看到錢入帳「還滿開心的」，畢竟落袋為安，「未來如果勞保改革，就砍不到我了！」
但後來丈夫年紀大了一直找不到工作，兩人膝下也無子，家裡就這樣靠著這筆錢過了5、6年，目前大約僅剩下30萬多元。
李太太說，「不擔心是騙人的」，她也知道這樣下去不是辦法，但跟丈夫兩人年紀都大了，脫離職場也有一段時間，要再回去怕自己適應不良，也怕遇到歧視，「沒關係啦，船到橋頭自然直，沒錢了看能不能給政府養（指列低收入戶）。」
同樣選領一次給付的黃小姐則說，因為自己未婚、無子，「如果選領年金，萬一沒領多久人就走了，不就便宜了政府！」退休後她靠著年輕時工作儲蓄與勞保老年給付投資，現在每個月靠投資有數萬元入帳，生活還算輕鬆自由。
國際認證高級理財規劃顧問(CFP)陳敏莉建議，如果現在是4、50歲的上班族要規劃退休生活，可以先假設未來會選領勞保老年一次給付，以此來規劃待補的財務缺口還有多少；但屆時真的要請領老年給付時，還是建議選勞保年金較為划算。
理財專家阮慕驊說，選領勞保年金只要7、8年累積就會超過一次給付的金額，選領年金一定比較划算。至於選領年金者擔心未來年改恐造成年金縮水問題，阮慕驊說，縮水是一定的，依目前規劃，領年金者至少要砍30到40%，建議退休族做好財務規劃，可以定期定額買入基金、ETF（指數股票型基金），股票型、債券型可以各佔一半投資，風險較低。