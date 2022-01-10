橘子集團全年營收年增8%　嘉年華春節版迎過年旺季

橘子集團今（10）日公告12月份自結合併營收6.6億元，月減21%，主要是《天堂M》上月推出大轉職活動，基期較高。年減17%，主要是遊戲產品無大型改版、且正為寒假旺季籌備活動所致。不過，累計前12月自結合併營收為113.9億元，年增8%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-10 17:00:14
橘子集團累計前12月自結合併營收為113.9億元，年增8%，受惠於《新楓之谷》今年營運表現亮眼，再加上新作挹注，為年營收歷史次高。支付事業部份，受益於遊戲事業成長，帶動GASH年度交易金額較去年同期成長37%、總交易筆數成長17%；橘子支付深耕超商合作及生活服務，年交易金額較去年同期成長154%、交易筆數成長67%、不重複交易人數成長106%。
回顧12月，遊戲產品推出週年改版，加上其他遊戲亦有活動，表現持穩。GASH受益於商城與通路活動，交易金額較去年同期增加了15%；橘子支付則受惠於通路業務，交易筆數成長262%。
展望1月，主力遊戲產品將釋出改版活動與新職業；本月下旬將舉行「橘子嘉年華」春節版，以beanfun!為核心串聯集團旗下服務及資源，自1月20日至2月7日將推出一系列活動。而因應農曆新年旺季，橘子支付將推出超商、中油通路加碼滿額高額零用金回饋。