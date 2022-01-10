返台檢疫為何要三選一？學者解答兩原因：需求、量能

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張鴻仁提醒，返國居家檢疫措施的嚴格或放寬很主觀，不可能有大家都滿意的檢疫政策，不過自己認為，現況的檢疫措施足以因應防疫，現階段不適合再大舉更改檢疫政策，否則會讓民眾無所適從。
另外，集中檢疫所難以支應從國外返台的大批春節人潮也是原因之一。陳秀熙說明，春節期間返國的人數太多，就算是徵收民間旅宿作為集中檢疫旅館使用，時間上也緩不濟急，「即使是徵收國軍英雄館，也需要部署人力和相關的設備，才能符合檢疫旅館的要求」。
針對此次桃機染疫狀況蔓延，陳秀熙則說，以Omicron的傳播速度，要找到感染源頭相當困難，「我們應該要接受的是，Omicron感染症狀都屬於輕症」，不會因為重症患者增加對醫療量能造成太大的負擔，在年前趕快接種第三劑疫苗才是上上策。
「尤其是前兩劑接種AZ的國人，應該趕快去打第三劑」，陳秀熙說，現在比較擔心的是未來3周接種第三劑疫苗的速率很慢，應該要提升施打速度，當第三劑接種的人數比例提高，那麼勤洗手、維持社交距離等現有的非藥物介入手段就能發揮作用，「我不認為現在有提高三級警戒的必要」。
最後，張鴻仁表示，其實現在的桃機染疫和去年4月疫情爆發前的部桃染疫狀況很像，去年5月雖然在醫療上有一些吃緊，不過正因為有部桃的群聚事件，讓國內的防疫整備工作提前展開，現在雖然出現Omicron疫情，不過讓全國上下能對於疫情提高警覺是好事，「趁著這邊機場疫情趕快重新檢視防疫政策，只要是人一定會放鬆戒心的，機場的清潔人員、保全又不是在P3實驗室上班，不可能一直都很準確執行每一個細節，現在讓大家有點警覺就沒問題。」
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