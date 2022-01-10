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返台檢疫為何要三選一？學者解答兩原因：需求、量能

▲指揮中心針對返台檢疫提供民眾3種選項，分別為14天防疫旅館檢疫、「10+4」與「7+7」方案。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心針對返台檢疫提供民眾3種選項，分別為14天防疫旅館檢疫、「10+4」與「7+7」方案。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-10 17:16:35｜2022-01-10 17:41:55

Omicron變種病毒的高傳播率，讓疫情迅速蔓延至社區，指揮中心針對返台檢疫提供民眾3種選項，分別為14天防疫旅館檢疫、「10+4」與「7+7」方案，為什麼春節返台檢疫措施那麼複雜？前疾管局（現疾管署）局長張鴻仁今（10）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，如果真的要採取「最安全」的檢疫方式，14日都居家檢疫是最安全的，「但不是每個人都有辦法這樣做」，而台大公衛教授陳秀熙也受訪指出，防疫旅館的建置沒有想像中容易，加上春節返國人數大增，量能難以及時因應。

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張鴻仁指出，指揮中心提供的3種春節檢疫措施，主要是為了協助缺少檢疫場所的國人，張舉例，「如果我的小孩從美國回來，最好就是家裡有多餘住處讓他進行14居家檢疫，或是他回家進行居家檢疫，我和我太太出去住旅館，但可以想見不是大家都有這樣的條件」。

張鴻仁提醒，返國居家檢疫措施的嚴格或放寬很主觀，不可能有大家都滿意的檢疫政策，不過自己認為，現況的檢疫措施足以因應防疫，現階段不適合再大舉更改檢疫政策，否則會讓民眾無所適從。

另外，集中檢疫所難以支應從國外返台的大批春節人潮也是原因之一。陳秀熙說明，春節期間返國的人數太多，就算是徵收民間旅宿作為集中檢疫旅館使用，時間上也緩不濟急，「即使是徵收國軍英雄館，也需要部署人力和相關的設備，才能符合檢疫旅館的要求」。

針對此次桃機染疫狀況蔓延，陳秀熙則說，以Omicron的傳播速度，要找到感染源頭相當困難，「我們應該要接受的是，Omicron感染症狀都屬於輕症」，不會因為重症患者增加對醫療量能造成太大的負擔，在年前趕快接種第三劑疫苗才是上上策。

「尤其是前兩劑接種AZ的國人，應該趕快去打第三劑」，陳秀熙說，現在比較擔心的是未來3周接種第三劑疫苗的速率很慢，應該要提升施打速度，當第三劑接種的人數比例提高，那麼勤洗手、維持社交距離等現有的非藥物介入手段就能發揮作用，「我不認為現在有提高三級警戒的必要」。

最後，張鴻仁表示，其實現在的桃機染疫和去年4月疫情爆發前的部桃染疫狀況很像，去年5月雖然在醫療上有一些吃緊，不過正因為有部桃的群聚事件，讓國內的防疫整備工作提前展開，現在雖然出現Omicron疫情，不過讓全國上下能對於疫情提高警覺是好事，「趁著這邊機場疫情趕快重新檢視防疫政策，只要是人一定會放鬆戒心的，機場的清潔人員、保全又不是在P3實驗室上班，不可能一直都很準確執行每一個細節，現在讓大家有點警覺就沒問題。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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