《魷魚遊戲》77歲001抱金球獎男配角 嚇到傻眼說不出話
美國一年一度電視電影盛典「第79屆金球獎」今（10日）揭獎，2021年紅遍全球的《魷魚遊戲》入圍三項獲頒一項，劇中飾演001吳一男的77歲吳永秀，抱走本屆電視類「最佳男配角」，韓媒記者致電他賀恭喜，吳永秀卻反應不過來，隨後表示想對自己說「我真是個不錯的傢伙」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-10 17:20:13
吳永秀畢業於東國大學戲劇電影系，1963年以劇團演員出道，1965年踏入影壇，他過往出演的戲劇與電影皆以配角居多，大眾認知度不高，直到2009年出演連續劇《善德女王》飾演月川大師，才讓人留下印象。他2021年擔任《魷魚遊戲》編號001的吳一男大紅，劇中他患有腦瘤，覺得生命是短暫的、生命是冒險的，與其被生存遊戲嚇倒，不如盡心投入；他也是該劇結局的關鍵人物，反轉演技令觀眾震驚不已。
《魷魚遊戲》今年獲「金球獎」三項提名，包含最佳劇情類影集、最佳電視男演員（劇情類）、最佳男配角（電視類），李政宰最終落獎，吳永秀拿下最佳男配殊榮，《中央日報》在名單揭曉後致電吳永秀，豈料吳永秀反應不過來，詢問：「現在不是入選人嗎？」記者解釋完他好一陣子說不出話，最後發表感言：「這是我生平第一次想對我自己說『我真是個不錯的傢伙』。」
吳永秀也透過Netflix表示：「現在不是『世界中的我們』，而是『我們中的世界』，懷抱著我們文化的氣息，懷抱著對家人的愛，感謝全世界的各位，也希望大家能過上美好的人生。」