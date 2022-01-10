出國就職「海漂派」人數續探新低　海歸派求職需屈就

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潛在的856萬「年後跳槽族」當中，有55.6%透露，「不論疫情狀況如何，仍會考慮到海外工作」，不過少於去年的59.7%，比例創2015年以來新低，但仍高於2014年調查的50.9%。因此換算下來，大概約有476萬人想當「海漂族」。
另外有29.3%透露，「原本考慮到海外工作，因疫情暫時打消念頭」，比例略高於去年的27.3%，剩下15.1%屬於「完全不會考慮到海外工作」。同時調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」117.8%，等於是要拿到2.18倍的薪資水準。
實際上回顧整個職涯，包含外派在內，有33.4%的上班族透露，有過國外工作的經驗，其中又分成，25.9%「曾經有過國外工作的經驗，但目前已返台求職、工作」；7.5%「目前仍在國外工作」。
若曾經或目前仍在國外工作，衡量「職務與物價」，覺得「當地薪資水準」換算下來有64.3%認為比在台灣高，28.1%認為和台灣差不多，7.6%認為比在台灣低。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，因防疫有成，意外有機會讓「海漂族」變「海歸派」，特別是還有家人要照顧的中高階主管、外派台幹，基於安全考量，會提高返台求職意願，另外在國外求學剛畢業的新鮮人，也迫於僑居地工作機會喊卡，「疫外」改變職涯規劃回台。
楊宗斌推測，目前台灣失業率變化尚屬穩定，不過若全球疫情遲遲無法緩解，邊境沒有解封，再持續一年的話，當然就要擔心「輸入性失業」的壓力出現，畢竟整體工作機會的「胃納量」，現階段沒有太大變化。
加上整體經濟尚未明顯復甦，薪資結構無法大幅改變情況下，「海歸派」可能要屈就，或有學非所用的心理準備，返台後才有可能馬上上工。不過海歸人才若有一些新科技專長，像是元宇宙、5G、AI、大數據分析、區塊鏈、跨境電商經驗者，搭配語言能力優勢，不排除會有較多錄取機會。
但長期來看，楊宗斌仍認為，「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題」：勞動力短缺隱憂，將影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。