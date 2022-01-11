精選十間頂級和牛鍋物&燒烤｜ 老饕讚不絕口的高級滋味

我是廣告 請繼續往下閱讀
圖/IG @ni_eating圖/IG @iceskycoldly
「和牛祭」為樂軒集團旗下、全台首家主打日本A5和牛一頭牛吃到飽的鍋物餐廳，將日本A5和牛整頭分切22個部位、澳洲至尊Blackmore 9+純血黑毛和牛、西班牙伊比利豬、還有龍蝦與干貝等無限供應，並有特製昆布、麻辣、壽喜燒、豚骨、海鮮干貝、日本山藥等六種湯底可做選擇，特別的是鍋物以個人鍋方式呈現，一人也是享受頂級的美味！
地址：台北市信義區松智路17號5樓（微風南山）
電話：02-2723-8033
營業時間：11:30–15:15, 17:00–21:30
和牛涮
圖/IG @iceskycoldly
「和牛涮」是王品集團旗下的和牛鍋物吃到飽品牌，嚴選肉質口感佳的美國極上和牛，可以品嚐到和牛涮煮、和牛黑咖哩與現做的炙燒和牛壽司等「和牛三吃」的幸福美味，因此開幕時就造成一股熱潮，更被網友譽為「台北市最難訂位的和牛火鍋」！價格選擇多樣且CP值很高，特別推薦「頂級和牛套餐」，738元就能吃到美國極上和牛霜降、美國極上和牛雪花等7種豪華肉品，還有無限供應的炙燒和牛壽司，太划算啦！
地址：台北市大安區忠孝東路四段128號2樓（台北忠孝東店）
電話：02-2751-1759
營業時間：週一至週四與週日 11:30-23:30 / 週五、週六 11:30-2:00
Beef King
圖/IG @graceeats365
「BEEF KING」主打嚴選日本各產地頂級A5和牛，從「近江」、「宮崎」、「熊本」、「鹿兒島」等知名A5和牛，甚至引進號稱和牛中的愛馬仕夢幻逸品「伊藤松阪牛」，年產200頭，也是日本皇室御用的肉品。可以吃到和牛的多種部位，油花分佈均勻宛如大理石一般，肉質更鮮嫩入口即化，許多人吃完之後難以忘懷如此細緻軟嫩的口感，所謂在舌尖跳舞的頂級美味，真的必須親自一嚐才能體會。
地址：台北市信義區松壽路12號10樓之2（信義旗艦店）
電話：02-7737-5001
營業時間：週一至週日 11：00-22 : 00
饌和牛
圖/IG @shihyan.s
主打日本和牛吃到飽的饌和牛是肉多多集團的和牛吃到飽新品牌，延續集團在經營火鍋店的專業，饌和牛堅持專人現點現做的火鍋專門科，並嚴選頂級和牛，全肉品採「濕式熟成」工法程序，提升肉質軟嫩多汁的美味，每一口都是新鮮！當然不只和牛，還有美國牛肉、西班牙伊比利豬通通吃到飽，蔬菜、火鍋料採自助吧，超過80種食材，品項非常豐富，品質也有一定水準，是個決不踩雷得好選擇！
地址：台北市中正區重慶南路一段58號3樓（台北旗艦店）
電話：02-2361-3539
營業時間：週一至週日 11:30-16:00、17:30-22:30
蘭亭 和牛割烹料理專門店
圖/IG @_____tobyyyyy_____
蘭亭和牛集團以提供雅緻的用餐氛圍與極致味蕾感動享名，推出多家和牛專業的餐廳，蘭亭 和牛割烹料理專門店以無菜單料理的點餐方式，平均一季會更換一次菜單，做出與現有市場上眾多品的區隔。鍋底以玉露茶及大量柴魚製成清爽高湯，並採用蒸、涮等方式保留和牛的原始風味，加上職人專業的桌邊服務，一場視覺、味覺的頂級饗宴，令人心滿胃足！
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷32弄1號
電話：02-2701-5585
營業時間：週一至週日 18:00-22:00
大腕燒肉
圖/IG @yyy3.ry
身為創下連續四年獲獎紀錄，米其林唯一摘星的燒肉界帝王，大腕燒肉絕對是肉控心中最高的美食殿堂！即使位於台北東區餐飲一級戰區，十幾年來一直是台北燒烤火紅名店，也是許多國外觀光客朝聖必吃餐廳，到現在還是一位難求！主打和牛菜單，特別是以厚實的舌根經過特殊切法、燒烤過後呈現淡淡粉色的牛舌絕對是必吃之一！脆口又有嚼勁，吃過的都說驚艷！當然還有許多不少人激推的菜色，絕對是人生絕對要朝聖一次的燒肉店！
地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號1樓
電話：02-2711-0179
營業時間：週日至週四 18:00-24:00 / 週五、週六 18:00-02:00
樂軒和牛專門店
圖/IG @hellopeg
想吃頂級燒肉就絕對不能不提到「樂軒和牛專門店」，論服務、肉質都是一等一好的燒肉專賣，使用備長炭，有專人桌邊燒烤服務，精選來自澳洲的牛肉，是曾經獲得金牌的日本夢幻神戶純種黑毛牛，達到 9+ 等級，肉質鮮嫩天然，全程冷藏、現點手工現切，最經典的套餐莫過於就是「夢幻牛一頭」！把牛的不同部位放在「一頭牛」的牛盤，管家再依照和牛不同部位，給予最適合的熟度和炭烤方式，把最完美的食材呈現在你眼前！
地址：台北市仁愛路四段91巷9號（仁愛店）
電話：02-2731-2233
時間：週一至週日 11:30-14:30、17:30-22:00梵燒肉
圖/IG @hsin__cheng
隱身於東區豪宅內的「梵 燒肉」，是由日本金獎燒肉名店「YORONIKU」社長 VANNE 桑原秀幸 X 陳柏廷 & 陳宥廷 聯手打造全新燒肉品牌 ，而這米其林推薦神級美味的日式燒肉，從典雅的日式裝潢、舒適用餐環境到精緻的食材與服務，都是頂級享受。無論想吃套餐或單點，都把最頂級的和牛替你端上桌，若選擇套餐也能一次吃到全牛的10個珍稀部位，除此之外，就連餐點最後的刨冰甜點都讓人驚艷，吃過的都說梵 燒肉是台北燒肉第一名！
地址：台北市大安區敦化南路1段235號2F
電話：02-2771-0597
營業時間：週一至週日 17:00-24:00
牛若丸 和牛割烹
圖/IG @kchangy65
從桃園北上的「牛若丸和牛燒肉」曾被網路溫度計選為「全台十大頂級燒肉」之一。採無菜單料理的形式，給予炭火燒肉和時令海鮮兩者的極致享受，透過精緻的料理手法，展現極具藝術性的一次品嚐！全程皆由專人桌邊代烤，不僅料理內容高級，服務也很高級。特別推薦厚實的炸和牛三明治，酥脆的口感、牛肉多汁且軟嫩，最後加上主廚特製的堅果醬，吃過就難忘！
地址：台北市信義區虎林街164巷60弄25號
電話：02-8786-7878
時間：週三至週六 17:30-23:30（週一、二公休）和牛47
圖/IG @denvenliao
乾杯集團和牛代表作之一，號稱全台最高的燒肉餐廳，擁有俯瞰台北101景色的珍貴視野，打造融合燒肉+和牛壽司+懷石三大料理，完美演繹安心至上的「日本頂級和牛Fine Dining」新料理形態，讓賓客沉浸在美景與美味之中。餐點選擇以套餐為主，以配合季節更換菜單，其中前菜的A5和牛PRUNIER魚子醬手卷，再加上BALIK頂級煙燻鮭魚，奢華的魚子醬三嚐更是讓人難忘！
地址：台北市信義區松仁路100號47樓（微風南山星光塔）
電話：02-2723-1808
營業時間：週一至週日 11:30-15:30、17:30-23:00
原文出處 : ReadyGo 精選十間頂級和牛鍋物&燒烤｜ 老饕讚不絕口的高級滋味
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw