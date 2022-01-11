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地址：台北市仁愛路四段91巷9號（仁愛店）

電話：02-2731-2233

時間：週一至週日 11:30-14:30、17:30-22:00

地址：台北市信義區虎林街164巷60弄25號

電話：02-8786-7878

時間：週三至週六 17:30-23:30（週一、二公休）

原文出處 : ReadyGo 精選十間頂級和牛鍋物&燒烤｜ 老饕讚不絕口的高級滋味

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