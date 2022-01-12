和牛吃到飽千元有找！王品「嚮辣麻辣鍋」菜單7亮點攻略

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全新推出的嚮辣，主攻頂級麻辣鍋吃到飽，提供3種價位門檻自由選擇菜單，最貴的「海陸頂級嚮」（898元／人）就算直接計入服務費，鎖定單人也只要千元以內的價位，就能品嚐霜降、熟成，以及香蔥或麻辣等風味的6種和牛肉品，還有伊比利豬、生猛天使紅蝦及扇貝等8款海鮮，再贈夢幻調酒1杯，相當有誠意。
比較注重CP值的小資族，可以選擇中間門檻的「和牛無限嚮」（798元／人），竟然一樣能享用到最頂的6種和牛，再搭配5種海鮮吃到飽。不特別執著於和牛的肉控，當然要選擇最親民的「就是嚮涮肉」（698元／人），把安格斯黑毛牛吃個夠，還有5種海鮮任你挑。記得同桌消費需選擇相同價位喔。
浮誇必拍！網美系頂級和牛海陸鐵塔
以為吃到飽餐廳就沒有網美級餐桌嗎？嚮辣打造豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，飄著夢幻仙氣、浮誇上菜，第一層裝著帶有厚度的和牛肉塊，浸漬正宗川味香蔥、孜然、麻辣3種嚮辣風味。第二層擺滿嚴選熟成極上和牛、頂級和牛霜降、頂級和牛雪花3種部位的鮮切和牛。第三層讓天使紅蝦、特級草蝦、扇貝、蛤蜊等頂級海鮮躺好躺滿。
吸睛嚮辣球！5種特色湯頭 鍋底無限續點
嚮辣為喜愛燙口熱湯的饕客，打造5種特色湯頭，嚮辣有骨氣麻辣湯採用20多種四川進口上等辛香料、滿天星辣椒、雞心辣椒與牛油熬製，鍋底的Q彈鴨血、豆腐、麻辣國產豚大骨都可以無限續點，調整辣度的「嚮辣球」裝在吸睛珠寶盒裡進貢上桌，超注重視覺享受。
近幾年深受老饕歡迎的粵式胡椒豬肚雞湯也在列，搭配茂汶花椒、青花椒、白荳蔻、草果、枸杞等14種中藥材細火慢燉，將彈牙豬肚和鮮嫩雞腿肉浸煮透白胡椒的香氣，燉出香濃清潤的湯頭，豬肚和雞腿肉通通可無限續點。另外還有蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯可選。
夢幻必喝！高顏值4款微醺調酒
營造餐酒館夜店氛圍的嚮辣，調酒當然有備而來，最特別的「辣之所嚮」，將伏特加與紅石榴打造鮮紅色漸層酒液，裝在寶石般切割玻璃杯中，在杯緣灑上一層細碎辣椒與砂糖、並夾入生辣椒做裝飾，酸甜酒香搭配甜辣口感超開胃。加入冰淇淋與棉花糖的「草莓甜心」，還有覆盆子雪酪撞色效果的「夏日戀曲」，以及可以製作無酒精版本的幻色「日出」，令人難以抉擇的高顏值創意調酒，以最高價位用餐可以直接任選一杯。
饕客必吃！隱藏菜單不藏私大公開
琳瑯滿目超過100種自助吧，從主食、新鮮蔬菜、飲料到甜點都能吃得相當盡興，而且每一區都有饕客必吃的彩蛋，牛味十足的麻辣牛燥飯和秘製肉燥飯；醬料區還藏有嚮辣獨門川香醬、主廚秘製蒜香醬、老饕香辣碟及特製辣椒麵，從沾醬到拌麵都幫你想好了。鮮蔬有少見的奶油白菜、京水菜及人蔘洋芋可嘗鮮。
光是頂級哈根達斯和COLD STONE總共16款口味的冰淇淋，就讓許多女生尖叫！甜點還提供包括法式布蕾、日式生乳燒可選。以及「全球獨家」提供太古氮氣雪梨茶，口感特殊。以及搭配糖漬珍珠的北海道厚奶茶，Q彈口感不輸手搖飲名店。
最特別的隱藏菜色還藏在鍋底！嚮辣有骨氣麻辣湯底的麻辣國產豚大骨，是相當厚實帶有肉塊一起入鍋的部位，燉煮至入味後，記得呼喚服務人員，為大家片下軟嫩的骨邊肉，再淋上浮在湯面頂層的嗆辣紅油，變出一道全新料理，香麻帶勁的肉塊，令人驚艷。
蛋糕拿來喝！獨家生日調酒「嚮辣黑森林」
以慶生服務及特別招待為壽星營造歡樂氣氛的王品，更特邀台北知名酒吧「菱玖洋服」主理人、調酒師Nick Huang，聯名設計獨家生日調酒「嚮辣黑森林」，藏有巧克力與辣椒風味。預計2月起就能提供大家生日聚餐的服務。
打卡干貝吃到飽！全桌免費抽獎
1/10～1/30點購「海陸頂級嚮」套餐，並完成FB／IG打卡上傳，或進行Google商家進行星級點評，就可免費享用北海道生食級干貝吃到飽（價值199元／人）。即日起至1/26，只要加入「嚮辣」和牛麻辣鍋LINE官方帳號，週週抽出「海陸頂級嚮套餐」全桌免費券1名（限4人使用，價值3,952元）。
據悉嚮辣成功製造話題，試營運不到兩週，昨天正式開幕前，訂位就已經大爆滿，目前全時段都已額滿，預約滿到春節大年初三！