傳捷報！泰國認「高端疫苗」成全球第5國　還有1國正在審

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泰國政府認定之疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Mordena）、輝瑞BNT（BioNTech）、嬌生（Johnson & Johnson）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、中國科興（Sinovac）、印度Covaxin，以及我國的高端疫苗等9款。
這次對嚮往出國的民眾來說，可是一大好消息。事實上，去年，泰國就將台灣納入「若完整接種2劑疫苗，入境就可免隔離」的63國之中，但當時高端疫苗還未被認可。不過，現在因為Omicron來襲，所以入境免隔離的政策暫時喊卡。
據泰國政府當前政策，自11日起，完整接種疫苗的遊客，可以從普吉島、攀牙（Phang-gna）、喀比（Krabi）、蘇美島（Koh Samui）、龜島（Koh Tao）以及帕岸島（Koh Pha-ngan）等旅遊試點地區入境，7天後即可前往其它地方。
我外交部也提醒，要出國的民眾，出發前務必了解各國入境新規。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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