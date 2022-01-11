鄭元暢台詞太瘋狂　《無神》摸臉戲連納豆都驚呼

《無神之地不下雨》日前播出最終回，並於誠品書店南西店舉行簽書會，與幸運粉絲分享拍攝經過，鄭元暢在第12集終於揭祕真實身分是「夢之神」，亦是造物主在現實世界中創造出的第一個神靈，而傅孟柏飾演的「雨之神」則是造物主以自己的面貌打造出的代行者，這場揭祕的對話中，有一幕連主持人納豆都印象深刻的摸臉戲，鄭元暢表示：「他是全劇裡面最相信造物主的角色，當他被遺棄了數千年，摸臉那場戲是有點瘋魔的狀態，已經不清楚眼前的是雨之神還是造物主，我知道他是假的，又把他當成真的。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-11 11:30:00
鄭元暢坦言這段戲的台詞裡面有一句最難處理，「不要以為躲在雨中，就不會有人發現，祢為她所流下的眼淚」，他表示讀劇本時覺得這句話好詩意，但下一段台詞又很瘋狂。導演洪子鵬說：「這段戲的台詞非常長，記得小綜有先跟我討論，可能會演得有點瘋狂喔，我們就先走戲一次，印象只拍了1次最多2次，他們兩個人的表演到那一刻，不需要再補更多的鏡頭，就留給他們的表演。」
曾之喬分享這部戲遇到最瘋狂的粉絲就是媽媽，她表示：「拍過這麼多部戲，我媽沒有這麼迷過，她在第三、第四集就已經猜到造物主喜歡謝天娣，還一直質問我，雨之神為什麼要多一個身份是代行者，不斷推敲出下一步的劇情。」柯佳嬿笑問：「媽媽是不是在家偷看妳劇本？」曾之喬跟著虧媽媽：「該不會在家還有演吧？」傅孟柏也分享看到很多忠實粉絲對每一顆鏡頭畫面與陳設都抽絲剝繭地研究，讓他直呼粉絲探索的欲望好強大。
最終回活動的最後，眾人為10日生日的柯佳嬿慶生，現場燈光一暗，由鄭元暢端出生日蛋糕，全場粉絲一起唱生日快樂歌，許第三個願時，柯佳嬿不忘幽默的一面，笑問：「許光漢應該不會從後面走出來吧？」因為她每次許願都會聯想到《想見你》的情節。《無神之地不下雨》在愛奇藝平台限時免費全集與完整彩蛋一次追完，八大戲劇台每周六晚間8點持續熱播中。