不爽留言！連千毅涉令小弟「私約泡茶」 恐嚇網友遭起訴
直播主連千毅，2019年才因為引發「高雄直播主之亂」，遭警方逮捕、被檢方依法起訴後，全案目前仍在法院審理中，不過近期，檢警又查出，連千毅涉嫌指使小弟，對臉書留言的網友「私約泡茶」恐嚇等，高雄地檢署偵結，11日依恐嚇罪嫌，起訴連千毅及陳姓、黃姓、蘇姓小弟共4人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 12:28:53
據檢警調查，2016年連千毅在高雄左營開設「蘭庭精品」，自豪曾創下網拍佳績等等，不過直播過程中，如果有網友留言，影響到連千毅形象，就會被截圖「私約泡茶」、「送白包」等方式，逼對方道歉，或是指使小弟出面，要求留言網友刪文或發文道歉。
而遭受恐嚇威脅的網友，於事後報警處理，據悉受害者超過3人以上。檢警獲報後展開調查，並根據網友提供的證據等等，認定連千毅涉嫌指使小弟威脅、恐嚇，11日高雄地檢署偵結，依法起訴連千毅及小弟等4人。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110