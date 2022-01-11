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桃園確診者曾高雄跨年　陳其邁籲打疫苗、戴口罩、勤洗手

▲高雄市長陳其邁今天上午前往小港國際機場視察時再次提醒民眾，速打疫苗、戴口罩、勤洗手。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天上午前往小港國際機場視察時再次提醒民眾，速打疫苗、戴口罩、勤洗手。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-11 17:33:27

為防止疫情延燒到高雄，市長陳其邁今(11)日特別到小港國際機場視察防疫狀況，陳其邁表示，個案17505（8歲童）曾於去年12月31日至1月2日隨家人到高雄旅遊，因當時並非可傳染期，高雄社區相對安全，但市府仍擴大匡列51人，今天上午已全數採檢，目前有29人PCR結果為陰性，他也再次呼籲民眾一定要接種疫苗，才能達到群體免疫。同時戴口罩、勤洗手還是要確實。至於否會提升防疫級別，陳其邁則認為要看北部疫調狀況。

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▲桃園確診個案17505在高雄足跡史。圖（／高雄市衛生局提供）
▲桃園確診個案17505在高雄足跡史。圖（／高雄市衛生局提供）
陳其邁今天到小港機場視察，視察重點從入境閘口至行李檢查、出境防疫計程車、空調等入境動線再次盤點，這是陳其邁第三度至小港機場視察，並確認機場採檢狀況，目前小港機場有183輛防疫計程車，同時，高市府有160多輛防疫計程車，未來兩者都有3500元防疫補貼。

▲桃園確診個案17505發病狀況。（圖／高雄市衛生局提供）
▲桃園確診個案17505發病狀況。（圖／高雄市衛生局提供）
陳其邁指出，桃園確診個案在跨年至1月2日與家人同遊高雄，從潛伏期3天推算，在高雄期間非可傳染期，高雄社區風險相對低。但從目前Omicron病毒傳播看起來，其潛伏期只有3、4天，散播力強而快，未來疫調狀況要更快、更準確，陳其邁認為，中央要考量北部疫調狀況，就高雄而言，現在可找到感染源，能夠擴大匡列隔離，就能有效降低社區傳播風險，因病毒傳播力強很可能傳染給未施打疫苗的民眾，他呼籲民眾一定要施打疫苗，時間到的人也要打追加劑，才能達到群體免疫。另外戴口罩、勤洗手還是要確實。

衛生局簡任技正潘炤穎也公布，確診個案17505是去年12月31日到今年1月2日高雄旅遊足跡，個案在12月31日搭高鐵633班次來高雄，下午3點半入住萬豪酒店，當天有使用戶外游泳池，然後到義享天地旭集和食集錦吃飯；1月1日早上在萬豪酒店自助早餐，下午2點到碳佐麻里用餐，4點50分到漢神巨蛋一樓逛街購物。1月2日退房之後，到義享天地3樓到7樓逛街購物，隨後到左營高鐵站，搭高鐵0825車次回到居住地。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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