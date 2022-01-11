桃園確診者曾高雄跨年　陳其邁籲打疫苗、戴口罩、勤洗手

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陳其邁指出，桃園確診個案在跨年至1月2日與家人同遊高雄，從潛伏期3天推算，在高雄期間非可傳染期，高雄社區風險相對低。但從目前Omicron病毒傳播看起來，其潛伏期只有3、4天，散播力強而快，未來疫調狀況要更快、更準確，陳其邁認為，中央要考量北部疫調狀況，就高雄而言，現在可找到感染源，能夠擴大匡列隔離，就能有效降低社區傳播風險，因病毒傳播力強很可能傳染給未施打疫苗的民眾，他呼籲民眾一定要施打疫苗，時間到的人也要打追加劑，才能達到群體免疫。另外戴口罩、勤洗手還是要確實。
衛生局簡任技正潘炤穎也公布，確診個案17505是去年12月31日到今年1月2日高雄旅遊足跡，個案在12月31日搭高鐵633班次來高雄，下午3點半入住萬豪酒店，當天有使用戶外游泳池，然後到義享天地旭集和食集錦吃飯；1月1日早上在萬豪酒店自助早餐，下午2點到碳佐麻里用餐，4點50分到漢神巨蛋一樓逛街購物。1月2日退房之後，到義享天地3樓到7樓逛街購物，隨後到左營高鐵站，搭高鐵0825車次回到居住地。
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