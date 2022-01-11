共軍駐港司令具新疆經驗　分析：防港版顏色革命

我是廣告 請繼續往下閱讀
官媒「參考消息」2019年8月曾發表署名文章「『山鷹』突擊隊來了！武警反恐特戰再添新成員」，其中引述時任武警新疆總隊參謀長彭京堂表示，「在彈藥消耗方面，僅『山鷹』突擊隊一支部隊，去年消耗的彈藥量就達到了其他部隊前三年的總和，今年8月前的彈藥消耗量就已經遠超去年整年。」
分析認為，這篇文章顯示彭京堂的受重視程度，且有資深反恐經驗，因此駐港任命傳遞三個重要信號。
首先，北京認為「香港局勢並未隨著『港區國安法』的落定萬事大吉」。雖然在2019年修例風波後，北京推出港區國安法及改革選舉制革，達到止暴制亂；但對北京來說，落實國安法不一定為香港帶來長治久安，仍然需要進一步嚴防香港淪為反對大陸的基地，嚴防「港版顏色革命」。
因此，分析指出，彭京堂的任命「既是威懾，也是底線思維之下的預防」。不過依法治港仍然是北京對港的總思路，駐港解放軍任何時候都不會輕易出動。
其次，北京認為，香港需要融入新時代國家安全利益的大局，駐港解放軍也要承擔更大責任，既要依法履行防務職責，同時也要「堅決捍衛國家主權、安全」，維護香港長期繁榮穩定。
分析又指，北京這項任命透露對港人事安排不受限制及其靈活性，需要因應香港形勢需要；這也反映在修例風波之際，港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧的安排上。
分析認為，隨著中共20大（中共第20次全國代表大會）臨近，香港的相關人事安排也會延續這一思路。（編輯：陳沛冰/繆宗翰）1110111