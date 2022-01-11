2022平安運勢一次看！虎兔健康運最差　這4生肖小心意外

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1、猴：沖太歲，年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊，必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適就要去醫院做全面檢查，杜絕後患。
2、鼠：因爲流年行「喪門」煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，例如登山，潛水等活動。至於外出旅遊，也要做好安全措施，可減低受傷機會。
3、馬：年逢「白虎」凶星，輕者疾病纏身，重者有血光之災。身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查。不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤其是農曆1月、5月及7月更需提高警覺。
4、龍：今年犯「天狗」、「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆8月尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。
■健康運最差2生肖
1、虎：值「太歲」，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。
2、兔：「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆1月、4月及10月，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做運動，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，勿吃喪家物。