中職／轉戰悍將機會大？王勝偉不認為在悍將有更多舞台
中華職棒（CPBL）富邦悍將「新人」王勝偉11日正式到新莊棒球場報到練球，對於是否是因為富邦較有出賽機會才穿上藍色球衣？王勝偉直言所有人都要拚盡全力，不認為在悍將有更多機會。
記者黃泓哲/新北報導
2022-01-11 15:21:54
王勝偉在2020年球季陷入低潮，兄弟小將江坤宇完美頂上兄弟游擊防區，讓這位老將失去一軍舞台，近2年多在二軍度過，近2年二軍出賽數都超過40場，2年敲出67支安打、7轟、48分打點，打擊率超過3成的成績，且2021年在二軍擔任31場比賽的游擊防區重任，99個守備機會僅4次失誤，守備率達9成60有聯盟平均水準。
球季結束後王勝偉及其經紀公司團隊主動向中信球團提出不在保護名單內的想法，最終成功轉戰富邦悍將，穿上「久違」的藍色球衣。
王勝偉表示，悍將陣中包括一樣「新來的」陽耀勳、丘總（丘昌榮）、大頭（黃仕豪）等人都相當熟悉，提早過來熟悉一下球隊。過去幾年出賽數銳減，就想要求自己不要在保護名單內，但這個決定王勝偉說相當煎熬，直到總冠軍賽名單出來後，有更明確的想法，篤定要在保護名單外。
轉戰悍將後客觀來說，王勝偉在內野部分具有一定發揮舞台，不過王勝偉則認為，舞台是留給準備好的人，沒有覺得誰比較有機會，為了這個機會不管年輕人、老將都要拚盡全力，他認為悍將的學弟都是很好的選手，不認為自己在悍將有更多機會。