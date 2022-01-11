郝龍斌：龐建國受大腸癌所苦　對國家及國民黨失望

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與龐建國認識44年的國民黨立委葉毓蘭也表示，龐建國最後的遺言令人不勝感慨。青春年少時，他們在士林的銘傳山坡，一起做過復興中華、三民主義統一中國的大夢，然而44年倏忽而逝，他們卻都在為現今政府逐步走向專制，為了勝選不擇手段的不公不義，氣憤悲傷不已，更難過的是，再怎麼荒腔走板，人民仍然買單。
葉毓蘭說，龐建國的縱身一跳，是死諫，也是深沈的絕望；台灣的民主成就得來不易，絕不容毀在旦夕，龐建國的死，能不能喚醒國人無法逆料，他的愛國夢在111年1月11日清晨碎了，「我能繼續做夢嗎？能夠補破網嗎？」
立委賴士葆也發文緬懷龐建國，指出這消息太震撼，也很難讓人接受，因為以前隨時見到他，他永遠都是堆滿燦爛笑容，不只外表如此，談吐也都是充滿積極樂觀的思維，怎麼樣都想不到會這樣的方式結束生命。
賴士葆回顧，多年前他第一次代表新黨參選國大代表，當時是南北兩大選區，要跑整個台北市的南區，感覺選區遼闊無邊，不知如何起步。沒有資源、樁腳、人脈、知名度，過去一直在學術界，對於選舉和政治的認知宛如一張白紙。龐當時是新黨市議員，就帶著他們掃街拜票、出席政見發表會等，在最基層真槍實彈的操兵助選的次數多到難以計數。
賴士葆說，回顧在政壇青澀歲月旅途中的幫助者，心中充滿感恩，思索「音容宛在」，更是不捨與懷念。龐建國離開政壇，回到學界，但是依然關心政治，他們在很多的學術和政治研討會上碰面。想到斯人獨憔悴的身影，最後留下對「台灣社會不公不義」的吶喊，他的臨終之言道出很多生活在這裡的人心中的痛楚與無奈。
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