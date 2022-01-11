曾國城賣拌麵力撑不漲價　年終不會只發半個月「太難看」

金鐘主持人曾國城連續第二年為家扶基金會作公益，今（11）日出席記者會，呼籲外界加入寄養家庭行列，向需要幫助的兒童伸出援手。今年因錄製過年存檔節目，加上疫情影響，他未接尾牙主持，不過副業「曾拌麵」營收不錯，雖然物價上漲、獲利減少，仍會發放員工至少1個月年終獎金，「發半個月太難看」。不過，他生日1月29日與吳姍儒婚禮碰好撞期，收到喜帖的他無法到場，還在苦思紅包金額該包多少。





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▲曾國城（中）擔任家扶基金會代言人，呼籲外界加入寄養家庭行列。（圖／家扶基金會提供）

觀眾緣極佳的曾國城，手上有《型男大主廚》、《一袋女王》、《全民星攻略》、《天才衝衝衝》、《一字千金》等5個節目，且連年獲金鐘獎肯定，被媒體估計去年收入約4,154萬元，他笑說媒體每次都把薪水寫這麼多，實在不好意思，工作滿檔的他，曾想過縮減節目數量，但內心很難割捨，今年還有兩齣舞台劇、一齣脫口秀演出，希望不受疫情影響。





曾國城經營的「曾拌麵」品牌年收入破億元，近年物價成本調漲，餐飲業界苦哈哈，他選擇自行吸收成本，逆風維持原價，不願產品縮水或漲價，引發負面觀感。談及前陣子蕭敬騰的拌麵被投訴發霉一事，他強調公司重視客服，顧客反映意見，都會有專業的SOP立即因應，有客人反映過乾燥劑印刷字體太小，還有朋友不小心誤食入肚，頓覺口感舌燥，還好不影響身體，之後也立即將包裝送到日本改善。





▲曾國城（左）經營副業有成，年收入突破上億元。（圖／PaMi 曾拌麵提供）

他生日適逢除夕，之前因疫情取消多次聚會，今年將與羅時豐、陳國華等好友組成的「客家十全十美」群組成員敘舊。這次為家扶發聲，曾國城強調現階段主持與副業都太忙碌，無法成為寄養家庭，等孩子長大了，願意分擔社會責任。他也透露和孩子關係親密，兒女都很愛他，現年16歲兒子長得比他高，已經悄悄談戀愛，但不到一年又失戀了。



