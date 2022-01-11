疫情擋不住求職熱情！5成人想當海漂族 東協成熱門選項
疫情之下，國際缺工現象不斷，也為國人求職提供新選擇。根據求職平台yes123求職網「年後轉職與海漂海歸調查」顯示，年後有逾5成上班族考慮到海外工作；而值得注意的是，東協國家成為國人海外求職五大熱門地點之一，選擇東協地區的受調者逾3成。
記者李澍/綜合報導
2022-01-11 16:23:33
受疫情影響，據主計總處數據，2020年赴海外工作國人僅剩50.1萬人，相較2019年減少23.8萬人。然而，據yes123求職網調查結果，在年後想轉職的上班族中，「不論疫情狀況如何，仍會考慮到海外工作」的上班族仍有55.6％，主要選擇的就業地區則以日本、美國及東協最熱門。
儘管這個比例創2015年調查以來新低，但仍有超過5成的比例，顯見求職者對於海外謀職仍有熱情。
進一步看這些求職者最想去的地方，在能夠複選的情況下，日本名列第一，佔比將近4成，達37.1％，美國名列第二，佔比35.4％，東協地區則排名第三，佔33.6％，而紐澳、歐洲則分別佔30.8％和25.6％。
綜合上述，儘管疫情迫使不少海外求職者從海外歸來，也降低了部分求職者想出國謀職的熱情，但在特定地區因為全球供應鏈重組、市場重心轉換，提供了不少工作機會，這仍吸引了不少有心要提升薪資、想增加國際視野的求職者想要到海外挑戰。