為防堵Omicron疫情 彭博：香港將禁150國旅客轉機
Omicron變異株殺進香港社區，陸續出現感染群組以及本土確診，香港政府力拚控制疫情，試圖維持清零政策。外媒引述知情人士說法報導，為了防堵Omicron變異株擴散，香港政府將禁止150個高風險地區的旅客在香港機場轉機。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-11 16:53:19
根據《彭博》報導，有知情人士透露，香港機場官員最近告知航空業者，將從1月15日起持續至2月14日禁止來自所謂的「組別A」的高風險國家地區旅客，在香港機場轉機。目前結束日期仍有待審查商榷，禁令如何執行也尚未定奪。
被列入香港的「組別A」名單中約有150個國家和地區，其中包括被港府實施地區性航班限制的8個國家，分別是澳洲、加拿大、法國、印度、菲律賓、巴基斯坦、英國和美國。
根據知情人士透露，轉機禁令不適用於參加北京冬奧的外交官、政府官員以及運動選手和工作人員。北京冬奧將於2月4日開幕。
報導指出，雖然現在正值疫情大流行期間，航班交通量減少許多，但仍可能會影響到絕大多數的旅客以及航空業者。因為在疫情爆發之前，香港是中國、台灣以及周邊其他國家前往英國或美國的長途航班的熱門轉機樞紐。
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