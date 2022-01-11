塭仔圳結合溪北新都心　泰山、五股潛力直追新莊

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尤其是新莊，近年在不少企業總部遷入、宏匯廣場開幕，以及國際觀光飯店選定進駐後，區域進入快速發展期，大量移入的居住人口，使得新莊副都心與頭前重劃區的新案價格穩站6字頭並上看7字頭，也進一步帶動鄰近五股、泰山等衛星區域房市，其中又以塭仔圳重劃區最受矚目。
溫仔圳重劃區是新北市政府列為重點發展的大型重劃區，以大漢溪為分界，區內包含而溪北的新莊與泰山區，以及少部分的五股區，擁有北台灣難得的大面積開發腹地。全區分為兩區，共397.31公頃，近期正力促原有的舊廠房拆遷，第一區最快2025年完工。
除了重量級的塭仔圳重劃區，新北市政府在鄰近還規劃溪北新都心，結合周邊新北知識產業園區與新莊知識產業園區，打造成「新五科技城」，帶動新五泰區域發展緊密結合。龐大產業聚落與人口，加上鄰近機場捷運、預計2023年動工的五泰輕軌，以及台65、64快速道路與中山高等交通樞紐地位，發展潛力無窮。
在地經營20餘年的五泰房屋執行長李政哲指出，過去新莊、泰山與五股等區工廠林立，如今黑鄉印象將大翻身，塭仔圳重劃區的啟動尤其具有關鍵意義。該重劃區包含新泰與港泰兩大自辦重劃區，雖有超過98%門牌都在泰山，但地理位置鄰接新莊、五股，目前已有包括華固、潤泰新、新潤、海悅、寶佳、茂德等重量級建商都已提前插旗。
至於五股，因與泰山相鄰，基本上可視為同一生活圈，隨著昔日的垃圾山蛻變為藝術公園「夏綠地」，國民運動中心也正式啟用，距離新莊副都心也不遠，加上房價相對新莊與蘆洲兩區便宜而成為房價鞍部區，在比價效應下，吸引不少來自新莊、三重、蘆洲等地的首購與置產客群。
在地房仲指出，目前泰山的新案價格每坪已穩站4字頭、五股約每坪35萬元左右，與開價5字頭的三重、蘆洲、新莊相比，五、泰2區相對親民，是吸引民眾移居的主因，但隨著近半年買氣快速升溫，當地房價也成長不少，過去在五泰區域還能找得到1200萬左右的3房產品，如今普遍都要1400～1600萬元。
李政哲指出，五股、泰山吸引首購族進場，尤其建設題材讓洲子洋重劃區房價追漲，研擬中的五股泰山輕軌也再次拉抬兩區的能見度；至於泰山，目前以塭仔圳、十八甲等鄰近新莊的區段價位較高，其他地段仍能找得到相對低價的房子，待未來塭仔圳重劃完成，區域房市將呈現截然不同的面貌。