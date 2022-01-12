菅田將暉閃娶小松菜奈　意外放長假「跟老婆超享受」

《勿說是推理》是菅田將暉去年閃婚娶小松菜奈後，首部演出的日劇，他為了扮演主角「久能整」，將頭髮留長20公分再燙捲，觀眾大讚還原度百分百。莫名被捲入刑事案件的他，有獨自的價值觀及理論，解謎同時也解開他人心結，以淡定且面無表情推理並破案。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-12 07:30:00
去年底與小松菜奈結婚的菅田將暉，透露這次過年「意外休了一段很長的假」，不但回老家與家人見面、久違品嚐母親的料理，還到神社新年參拜、買了路邊的雞蛋糕，抽籤更抽到大吉，菅田將暉滿足的說：「真的是好好享受了一個新年假期呢。」
除了男主角菅田將暉，該劇還集結伊藤沙莉、尾上松也、門脇麥、白石麻衣、鈴木浩介、筒井道隆，以及遠藤憲一等演員，不過最令人意外，是劇組竟然還藏了一手，原本沒有在演員名單上的永山瑛太，播出前突然在Twitter發文：「請大家期待『勿說是推理』！！」甚至還大讚「天才，整君非菅田演出對吧！！」讓許多粉絲驚訝問：「瑛太也有演嗎？」、「好希望兩人能合作啊！」
過去曾在雜誌拍攝合作過的兩人，首集最後不但實現大家的心願，染了一頭金髮的永山瑛太，也大讚跟菅田將暉合作超有安心感，接下來的劇情發展令人萬分期待。《勿說是推理》每週二在friDay影音播出。