蔡丁貴自曝確診新冠肺炎送醫　懷疑在飛機上感染

獨派人士、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴今（11）日在臉書上指出，他1月9日抵達桃園國際機場後，採檢唾液再搭防疫計程車到防疫旅館，一覺醒來感到頭有一點昏沉，身體稍微溫熱，懷疑自己是不是在飛機上受到感染，果然今接到電話通知他是陽性。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-11 16:46:05｜2022-01-11 16:49:39
蔡丁貴說，他目前被送到台北醫學大學附設醫院接受治療，必須住14天。如果治療成功，再回家自主管理一個星期。病房內只有他一個人，抽氣過濾的馬達很吵，要戴耳塞，還好護理師都很有愛心與耐心，免除了心理上的不安。
蔡丁貴指出，忙了一個早上，完成轉診入住醫院，錯過了午餐肚子咕咕叫，要等到晚餐才有東西吃。希望一切平安，希望大家都平安，真的是，一關過了又一關，關關難過關關過。
去年6月，蔡丁貴曾呼籲台灣人站出來，組萬人志願軍，參與國產疫苗三期臨床試驗，不過他也在臉書上指出，自己已在美國打了2劑輝瑞BNT疫苗，所以不參加，由於標準不一也引發網友討論。
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