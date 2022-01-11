第三劑疫苗施打間隔縮短　屏東縣迅速加開疫苗施打站

第三劑疫苗間隔縮短至三個月以上即可施打，屏東縣政府為擴增接種服務量能，除與安和醫院合作於屏東火車站開設施打站外， 13 日至 15 日增加內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心疫苗速打站，及其他鄉鎮 ( 市 ) 衛生所同步開設疫苗門診， 15 、 16 日於寶建醫院對面藥局也開設「假日疫苗施打站」。

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▲屏東縣政府衛生局表示，每個上下午時段限額250名，提高民眾接種便利性及疫苗注射率，以達到守護社區防線的效果。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.11）

屏東縣政府衛生局表示，除與安和醫院合作 1 月 10 日至 1 月 14 日 ，下午 2 時至 5 時在屏東火車站開設施打站，提供 BNT 疫苗施打外， 13 日至 15 日共三天，上午八點半至十一點半，下午一點至四點半於內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心，及其他鄉鎮 ( 市 ) 衛生所同步開設疫苗門診，其中 13 日、 14 日施打莫德納疫苗， 15 日則施打 BNT 疫苗。

此外，為服務上班期間未能施打疫苗之民眾，衛生局亦協調屏東市寶建醫院於 1 月 15 、 16 日，上午 9:00~11:30 、 13:00~16:00 ，在醫院對面的小熊藥局旁開設「假日疫苗施打站」。