NET連13年封館做公益！網推「1點」最讓人敬佩：超越金錢
連鎖服飾店NET自2009年莫拉克風災後，已經連續13年捐贈愛心提貨券，給全台各地家扶中心的小朋友，每人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服，本月7日，更是將台南新營、佳里、永康三間門市封館，就為了讓家扶兒童們能夠開心挑選新衣服。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 17:31:04
這些年來業者的善行也成為美談，在不少論壇掀起討論。近日，就有鄉民直言「其實NET最讓人敬佩的，不是它到底花多少錢，而是他怎麼用這筆錢去做善事」。
原PO表示，大部分捐贈給家扶的資源，家長和小朋友都只能被動接受，人家給你什麼就拿什麼，但NET提供的，卻是選擇的樂趣，家長和小朋友可以主動挑選自己想要的衣服，又不用擔心被一般顧客側目，「這個快樂、尊嚴和價值感，絕對遠遠超過它金錢的價值」，最後他也大讚「這才是NET該活動最讓人敬佩的原因」。
對此網友們也紛紛表達敬佩之意，「每年都看到NET送衣服的新聞，很感動」、「推企業的社會責任」、「給人選擇的權力其實充滿尊重」、「有在認真思考如何公益，推」、「推這個活動，真的執行蠻久了，希望一直存續」。（編輯：鍾怡婷）