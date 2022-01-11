移工金融市場商機龐大 統振盼帶動金融科技市佔率成長
《四方報》報導，統振（6127）昨（10）日公告2021年12月合併營收為新台幣2.46億元，年增7.52%，主因為受惠於金融科技與通訊事業營運成長。統振累計2021年全年合併營收為新台幣29.77億元，排除2020年同期統達之營收後，2021年全年營收較前一年度減少5.36％。針對未來展望，統振持樂觀看法，看好外籍移工人口持續增長，將助統振金融科技市佔率成長，未來將持續開拓在台外籍移工金融科技（FinTech）更多的市場份額，並創造友善移工的金融環境。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-11 18:17:13
受惠於金融科技與通訊、流通兩大事業體之業績齊步成長，統振12月營收年增率呈正成長，其中金融科技與通訊佔營收比重53.69％，為營收最大餅，顯示出統振近年來積極拓展外籍移工金融科技匯款市場，並於去年10月獲得金管會許可，成為全台首間獲准經營外籍移工跨境匯兌的公司，開拓移工金融市場成效顯著。除了提供移工到匯服務外，統振也順勢帶動外籍移工使用旗下Q pay APP系統進行小額匯兌，統計2021年度總會員數年增54％，全年匯筆數也大增61％，獲利表現預期將持續精進。
統振表示，近68萬外籍移工在台的生活需求，存在龐大的市場開發空間，隨著疫情加速全球金融產業大洗牌，外籍移工對於金融科技服務的需求日漸壯大，除了小額匯兌，還有許多生活娛樂面向需求是當今環境無法被完全友善人性化的。統振將憑藉多年所打造外籍移工業務的經驗，強化布建東南亞各國專業人才，落實KYC、AML作業，深化Q pay APP的友善金融環境，創造值得外籍移工信任的匯兌金融用戶體驗。此外，隨著台灣外籍移工開放重啟入境，統振也將持續開拓在台外籍移工金融科技更多的市場份額。
針對2022年的展望，統振也持審慎樂觀的看法，指出台灣勞力缺工情形明確，政府除了逐步開放印尼、泰國移工來台，也正研擬「移工變移民」的相關政策，期待未來外籍移工人口增加，將可帶動公司金融科技與通訊的營運表現，以及Q pay APP系統市場占有率持續進步，創造整體營運長期穩健發展。