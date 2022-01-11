▲ Yamaha EMF 神秘黑盒降臨 未來概念戰鬥機 X 業界首創 NFT 邀請函

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Yamaha 突破一般新車發表方 式，特地透過神秘無機生命黑盒，以顛覆性的感官活動，啟發消費者對於新車的想像與期待。參與民眾於活動網站填寫相關資料後，即可隨機獲得一張專屬 DNA 線上圖像， 並完成指定任務後就能進入神秘黑盒，實際提前感受「EMF」所帶來的震撼。完成體驗 後除了可以獲得「 Yamaha 無線充電板」一只，更有機會抽中業界首創的 NFT（非同值化代幣）虛擬邀請函，獲得參與新車發表活動的難得機會!不同於過往人們習慣擁有實 體商品，透過 NFT 技術，Yamaha 賦予本次全新車款「EMF」全新的珍藏價值，亦是前所未見獨一無二。
Yamaha「EMF」神秘黑盒體驗活動，率先於 1/9 ~ 1/13 信義香堤大道展開，緊接 著神秘黑盒將於 1/14~1/16 降臨「華山金八廣場」。無法到場參與體驗的消費者，也 可於 1/9~1/18 期間，直接進入 EMF 活動網站 (https://emfcampaign.com)，依指示 步驟輸入特定資訊後，依活動規範下載個人專屬 DNA 圖片並留言分享在指定 Facebook 活動貼文，就有機會抽中 NFT 專屬邀請卡或 Yamaha 宇宙魔方藍牙手提音 箱。邀請大家立即上網注入 DNA ，與 Yamaha 一起解鎖未來!