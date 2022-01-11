COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Yamaha EMF 神秘黑盒降臨 未來概念戰鬥機 X 業界首創 NFT 邀請函

▲ Yamaha EMF 神秘黑盒降臨 未來概念戰鬥機 X 業界首創 NFT 邀請函
▲ Yamaha EMF 神秘黑盒降臨 未來概念戰鬥機 X 業界首創 NFT 邀請函

2GameSome - 有車賞

2022-01-11 18:25:00

邁入嶄新的一年，Yamaha 即將帶來全新概念車款「EMF」– Electro Motive Fighter 未來戰鬥機。近日於台北信義香堤廣場及華山文創園區打造巨型神秘無機生命 黑盒，象徵「EMF」電動雙輪即將帶來的震撼，邀請消費者在正式發表會前搶先體驗， 感受與眾不同的騎乘想像!神秘黑盒特地內崁計時器，為最終上市時間 1 月 19 日進行 倒數，邀請民眾與 Yamaha 一起解鎖未來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Yamaha 突破一般新車發表方 式，特地透過神秘無機生命黑盒，以顛覆性的感官活動，啟發消費者對於新車的想像與期待。參與民眾於活動網站填寫相關資料後，即可隨機獲得一張專屬 DNA 線上圖像， 並完成指定任務後就能進入神秘黑盒，實際提前感受「EMF」所帶來的震撼。完成體驗 後除了可以獲得「 Yamaha 無線充電板」一只，更有機會抽中業界首創的 NFT（非同值化代幣）虛擬邀請函，獲得參與新車發表活動的難得機會!不同於過往人們習慣擁有實 體商品，透過 NFT 技術，Yamaha 賦予本次全新車款「EMF」全新的珍藏價值，亦是前所未見獨一無二。

Yamaha「EMF」神秘黑盒體驗活動，率先於 1/9 ~ 1/13 信義香堤大道展開，緊接 著神秘黑盒將於 1/14~1/16 降臨「華山金八廣場」。無法到場參與體驗的消費者，也 可於 1/9~1/18 期間，直接進入 EMF 活動網站 (https://emfcampaign.com)，依指示 步驟輸入特定資訊後，依活動規範下載個人專屬 DNA 圖片並留言分享在指定 Facebook 活動貼文，就有機會抽中 NFT 專屬邀請卡或 Yamaha 宇宙魔方藍牙手提音 箱。邀請大家立即上網注入 DNA ，與 Yamaha 一起解鎖未來!

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀