過年送禮眉角關鍵解密　四大族群原來看重這些小地方

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客戶最重要的是給予專屬感，送禮同時不妨多寫張小卡片，更能將情誼嵌入客戶的心中。若能同時照顧到他身邊的人，也是一大加分，除了客戶自身的喜好之外，也可以多多留意其家人或助理的需要，客戶重要的「後勤」，女性居多，因此養顏美容的滋補產品或燕窩，不但能讓她們備感照顧與寵愛，也能讓客戶看到你細心的一面。
長輩最愛合乎禮儀、暖心又能照顧身體的禮物，過於貴重的禮物讓長輩覺得讓晚輩破費又有壓力，因此除了平常多回家陪陪他們讓長輩暖暖心外，送禮合乎身分，心意到最重要。健康方面的禮品永遠不過時，從生活面向來觀察長輩需要，例如愛到處趴趴走、活動力高，身體環節就需要多照顧，這時若獻上葡萄糖胺飲、或是像靈芝這類對免疫力有幫助的保健品，都能讓對方備感體貼周到。
朋友之間禮輕情意重，有來有往自然就好。除了從社群上的推文關注對方最近的煩惱與喜好，選禮也盡量選擇當前最需要最實用的品項。現代上班族一般常加班又壓力大，加上使用螢幕時間非常長，建議可選擇葉黃素飲，做好晶亮保養，也可選擇人蔘雞精不只補充體力，也幫對方加油「補氣」。
桂格養氣人蔘、活靈芝禮盒系列今年在外盒設計上更加別出心裁，以故宮博物院藏品清．余省《百蝶圖》作為外觀設計，具有「福」蝶翩翩飛來，增添祝福與吉兆好運的寓意。靈芝對東方人來說一直也都是高貴的象徵，加上桂格活靈芝榮獲健康食品免疫調節認證，質性溫和，適合多種體質，可說是送給長官高貴不貴的不二之選。
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