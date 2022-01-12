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過年送禮眉角關鍵解密　四大族群原來看重這些小地方

▲過年送禮除了考驗美感，也同時考驗著平時的觀察力。（圖／shutterstock）
▲過年送禮除了考驗美感，也同時考驗著平時的觀察力。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-01-12 15:00:00

虎年即將來臨，過年送禮除了考驗美感，也同時考驗著平時的觀察力。近年民眾健康意識抬頭，加上根據DailyView往年統計，過年期間最夯的禮品前五名中，就有三樣是跟健康產業相關，如人蔘、雞精、燕窩、靈芝、葉黃素等，都是非常熱門的選擇，因此圍繞健康送禮準沒錯。而送禮對象包含長官、客戶、長輩、朋友，而這四大族群要怎麼送才能既不失禮又不會讓自己超出預算，可就要留意這些眉眉角角唷！

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▲能養氣補氣的人蔘禮盒，幫助聚精會神、安定思緒！（圖／資料照片）
▲能養氣補氣的人蔘禮盒，幫助聚精會神、安定思緒！（圖／資料照片）
大器、包裝體面又實用是針對送禮給長官的最大重點。一天8小時在公司，為觀察老闆的興趣提供優勢，可以從桌面擺設、用具、衣著風格、或是工作型態來下手，例如長官如果是常常需要跟客戶應酬，或是很晚才下班，就可以考慮能養氣補氣的人蔘禮盒，幫助老闆聚精會神、安定思緒。許多老闆們喜歡藝術畫作，具有質感設計的外包裝或是文藝氣息的外盒，就能讓禮物顯得更有份量及貴氣。

▲養顏美容的滋補產品或燕窩，讓客戶看到你細心的一面。（圖／資料照片）
▲養顏美容的滋補產品或燕窩，讓客戶看到你細心的一面。（圖／資料照片）
客戶最重要的是給予專屬感，送禮同時不妨多寫張小卡片，更能將情誼嵌入客戶的心中。若能同時照顧到他身邊的人，也是一大加分，除了客戶自身的喜好之外，也可以多多留意其家人或助理的需要，客戶重要的「後勤」，女性居多，因此養顏美容的滋補產品或燕窩，不但能讓她們備感照顧與寵愛，也能讓客戶看到你細心的一面。

▲長輩最愛合乎禮儀、暖心又能照顧身體的禮物。（圖／shutterstock）
▲長輩最愛合乎禮儀、暖心又能照顧身體的禮物。（圖／shutterstock）
長輩最愛合乎禮儀、暖心又能照顧身體的禮物，過於貴重的禮物讓長輩覺得讓晚輩破費又有壓力，因此除了平常多回家陪陪他們讓長輩暖暖心外，送禮合乎身分，心意到最重要。健康方面的禮品永遠不過時，從生活面向來觀察長輩需要，例如愛到處趴趴走、活動力高，身體環節就需要多照顧，這時若獻上葡萄糖胺飲、或是像靈芝這類對免疫力有幫助的保健品，都能讓對方備感體貼周到。

▲朋友之間禮輕情意重，有來有往自然就好。（圖／資料照片）
▲朋友之間禮輕情意重，有來有往自然就好。（圖／資料照片）
朋友之間禮輕情意重，有來有往自然就好。除了從社群上的推文關注對方最近的煩惱與喜好，選禮也盡量選擇當前最需要最實用的品項。現代上班族一般常加班又壓力大，加上使用螢幕時間非常長，建議可選擇葉黃素飲，做好晶亮保養，也可選擇人蔘雞精不只補充體力，也幫對方加油「補氣」。

桂格養氣人蔘、活靈芝禮盒系列今年在外盒設計上更加別出心裁，以故宮博物院藏品清．余省《百蝶圖》作為外觀設計，具有「福」蝶翩翩飛來，增添祝福與吉兆好運的寓意。靈芝對東方人來說一直也都是高貴的象徵，加上桂格活靈芝榮獲健康食品免疫調節認證，質性溫和，適合多種體質，可說是送給長官高貴不貴的不二之選。



更多產品資訊請見「桂格天地合補送禮全攻略」活動網站：https://bit.ly/3qD8qj6

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