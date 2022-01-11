起底《華燈初上》「少女版」蘇媽媽 何思靜曾是輔大校花
校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。新人何思靜獲得金獎編劇杜政哲重用，挑戰校花一角，也在夯劇《華燈初上》中露臉，接連和人氣大咖合作，成為近期最受矚目的新人演員，杜政哲很看好她的表現：「何思靜有初生之犢不畏虎的精神，表現很有渲染力。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-11 21:00:00
《我吃了那男孩一整年的早餐》中除了暖心學長周興哲和吃貨學妹李沐之外，扮演李沐閨密的何思靜因為氣質滿點的外表也為討論話題。何思靜在《華燈初上》中扮演蘇慶儀的少女時代，面對自己深感無奈的家庭和好姊妹的情誼，又加雜著自己的嫉妒和心機，她的演出讓觀眾留下深刻印象。《我吃了那男孩一整年的早餐》導演杜政哲也是《華燈初上》的編劇，他表示當初要尋找《早餐》中校花的角色，開始尋覓潛力新人，見到何思靜時，得知她也即將去參與《華燈初上》的試鏡，杜政哲說：「何思靜去《華燈初上》一關一關，一路試鏡試過來，終於獲得演出機會。」
杜政哲觀察何思靜在《華燈初上》的演出，覺得她有種初生之犢不畏虎的力量，「她要演楊瑾華的小時候，再加上因為和她演對手戲的是王淨，她是台北電影節影后，演技真的很好，可是何思靜和她對戲，並沒有被比下去，我覺得她在螢幕上的表現，很有渲染力。」而同樣何思靜也通過《我吃了那男孩一整年的早餐》的試鏡，接連在兩部話題作品中，何思靜演出兩種完全不同的高中生樣貌，一個壓抑深沈，另一個自信單純。
何思靜雖有輔大校花的美名，但她對扮演校花的角色並沒有信心十足，而覺是得很緊張，她說：「本來演校花，覺得很多部份都會被觀眾高度審視，但小杜哥（杜政哲）告訴我不是要演高高在上冷酷型的校花，而是個很樂天，很天真的女生，對一切都很認真，不光是外表還有因為個性等因素，才會受到大家的歡迎，讓我覺得校花兩個字沒有那麼沈重了。」杜政哲表示原本何思靜曾經讓他有些不確定的擔憂，但電影開鏡的第一場戲，便是拍攝她的畫面，「看她克服緊張，在鏡頭前表現的很自然，我真的完全放心了。」