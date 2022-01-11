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Kimi暴風抽高12公分！林志穎罕曝真實身高：明年抬頭看他

▲林志穎的長子Kimi長到12歲，目前身高跟爸爸差不多。（圖／翻攝林志穎FB）
▲林志穎的長子Kimi長到12歲，目前身高跟爸爸差不多。（圖／翻攝林志穎FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-11 19:52:13

47歲的不老男神林志穎，2009年和老婆陳若儀歡喜迎接長子Kimi誕生，還曾帶著他參加中國綜藝節目《爸爸去哪兒》，父子倆宛如複製般的帥氣模樣及小酒窩，深受觀眾歡迎，近年不再露臉的Kimi，雖然只有12歲，身高卻暴風式抽高到164公分，已經快跟爸爸一樣高，也意外曝露對外號稱172公分的林志穎，實際上只有168公分！

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▲林志穎的長子Kimi記錄身高，去年長高了12公分。（圖／翻攝林志穎FB）
▲林志穎的長子Kimi記錄身高，去年長高了12公分。（圖／翻攝林志穎FB）
▲林志穎的身高只比長子Kimi多4公分，被推測僅168公分。（圖／翻攝林志穎FB）
▲林志穎的身高只比長子Kimi多4公分，被推測僅168公分。（圖／翻攝林志穎FB）

林志穎昨（10）日曝光Kimi量身高的照片，發現兒子一年內長高了12公分，家裡的牆面上密密麻麻記錄了3個小孩跟爸爸的身高，從標註上的名字與時間，可以看出Kimi去年1月身高152公分，如今已經164公分，而記錄牆最上方還有個標註寫著爸爸，只比Kimi多了4公分。林志穎笑說：「照這節奏，明年我要抬頭看他了！」

網友驚訝表示，Kimi若以這個速度成長下去，4個月後就要跟爸爸一樣高了，「會不會明年就180以上」、「以後拍哥哥去哪兒」，也開玩笑說這樣推算下來，林志穎真實身高只有168公分，跟官方172公分有落差，應該是有灌水，Kimi可能遺傳到174公分的名模媽媽陳若儀的大長腿。

▲林志穎和老婆陳若儀相差9歲，但在長子Kimi眼裡，卻認為媽媽年紀較大。（圖／翻攝林志穎FB）
▲林志穎和老婆陳若儀相差9歲，但在長子Kimi眼裡，卻認為媽媽年紀較大。（圖／翻攝林志穎FB）

不過，林志穎的凍齡長相連兒子Kimi都很認可，38歲的陳若儀在臉書公布母子私下對話，詢問兒子自己和老公哪個外表看起來年紀較大，沒想到Kimi脫口說爸爸看起來僅30幾歲，外貌比媽媽年輕，讓實際年齡比林志穎小9歲的陳若儀，感到非常無言。

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