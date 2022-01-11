北榮新竹分院尊榮智慧病房開幕 啟動竹東醫療新紀元

北榮新竹分院尊榮病房於今（11）日舉行開幕啟用典禮，該病房導入智慧化的服務，尊榮智慧病房是透過運用資通科技整合醫療、護理、藥學、放射、營養等各專科，提升優質的個人化完整性醫療照護，達到「全人全程照護」的目的。
尊榮智慧病房環境寬敞、色彩柔和、燈光明亮、wifi全室通。護理站設有中央電子白板，顯示床位、主治醫師、主要照護的護理師及病患動向，可隨時掌握全區病人動態。病房內設置無線傳輸生理功能數據、血糖值、心電圖結果、智能五官鏡及智慧化電子病歷。病室內設有智慧床頭卡、懸臂式床邊智慧互動式照護系統，不僅提供床邊電視觀看服務，還提供病人各項醫療資訊，如個人治療計畫、用藥資訊、專屬衛教指導、點滴注射呼叫鈴、出入院須知，客製化訂餐服務、提供病房燈光、冷氣空調與電動窗簾之智能環控以及睡眠檢查服務，讓病人、家屬、醫護溝通更快捷，以提供大竹東地區最優質適切的智慧化尊榮醫療照護。
本病房內同時設有睡眠檢查中心，主因台灣有許多人深受睡眠障礙疾病困擾，不僅影響日常生活及工作能力，長久更惡化身體體質。因此特別為竹東鄉親成立第一家醫學中心等級的睡眠中心，以跨專科整合方式進行全面性評估，再以全新設備進行檢查，確診後進行適宜的治療及衛教。參與科別包括胸腔內科、精神科、神經科、耳鼻喉科等，病房內除擁有先進的睡眠檢查儀器外，同時設有中央監視器，伸縮鏡頭的紅外線攝影機，以及呼叫鈴，整晚由專業的睡眠技術師即時全程陪同治療，隨時調整病患身上的感應線，不必擔心貼線掉落沒人發現。新設之睡眠中心提供的睡眠檢測，可讓病人確診後接受完整治療及追蹤，徹底協助病患遠離睡眠障礙的痛苦。
臺北榮民總醫院新竹分院能順利在大竹東地區設立智慧化尊榮病房，服務偏鄉醫療匱乏的鄉親，主要得力於輔導會長官長期推動資訊系統更新後的成果，委由許惠恒總院長規劃下的中榮資訊系統榮院版順利於108年導入本院後，正式開啟本院醫院智慧化醫療的新頁，本院堅信此次智慧化病房之設立，不只精進現有照護流程，提升醫療品質以及病人安全，更貫徹「病房智慧化，尊榮護全人」理念。
我是廣告 請繼續往下閱讀