理科先生再反擊！「身心疾病」不該成無法見到兒子的武器
百萬訂閱YouTuber理科太太和藥劑師老公「理科先生」John的5年婚姻告吹，2人在上個月宣布離婚，為了兒子的監護權多次在網路上隔空交火。John日前在IG上透露每週最多只能探視4歲兒子2次，而且兒子也不喜歡回到媽媽身邊，理科太太的朋友則批他吃軟飯、不養家，連動割痔瘡手術都是理科太太付錢，對此John今（11）日再度發文，認為自己的健康狀況是隱私，不應該被攤在陽光下，更不能用來當作他不能看兒子的武器。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-11 21:52:02
John表示自己不熟悉台灣的媒體，因此沒想到上一篇發文會造成這麼大的風波，並感謝一直支持他的網友。John表明數月前就曾好聲好氣要求理科太太不要對外透露自己的身體狀況，「我不敢相信自己需要這麼直白的說，不要再告訴別人我的健康問題！這應該是我的隱私！」對於患有憂鬱症一事，John認為律師不是心理學家，人們不應該因為有憂鬱症，就被剝奪為人父母的資格。
理科太太被John控訴「以精神健康為由，對他申請了數個禁令」，John指出當有人跌斷腿或是傷口感染時，不會有人去責怪這些病人，而是幫他們打上石膏或是讓他們吃抗生素，憂鬱症也是疾病的一種，不應該被另眼看待，「停止利用我的心理健康問庭當作我不能見兒子的理由。」強調憂鬱症不會妨害他對兒子的關懷。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995