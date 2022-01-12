NOW早報／李靚蕾不忍了！深夜開槌王力宏：不是真心道歉

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李靚蕾說，沈默了三周，每天除了層出不窮、千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待，「原來台面上的道歉，不是真心的道歉」，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。
桃機染疫事件未歇，感染場域擴及電子廠、安親班等，台大公衛學院教授詹長權昨（11）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，因為新的個案出現在不同場域，社區務必提高警覺，未來一週是關鍵，呼籲政府應重啟社區篩檢站，加大檢驗量能，也建議民眾內用應出示陰性檢驗證明。
中央流行疫情指揮中心昨公布新增12例本土個案，除桃園機場確診清潔人員家人染疫，還有居服員兒的安親班同學母親、居服員乾妹妹的電子廠同事等人確診。另台北市聯合醫院中興院區也爆出護理師與護理師男友遭感染。
詹長權示警，新增個案出現在不同場域，且都是有風險的場域，社區應提高警覺，至於是否會像去年五月，病例數快速增長，「要看未來一個禮拜」。
「網要撒的夠寬」，詹長權解釋，未來一週關鍵應加速篩檢，擴大篩檢量能，就能把社區中隱藏的個案找出來，建議中央應重新設立如去年五月建立的社區篩檢站，他進一步指出，新型變異株Omicron症狀與感冒症狀類似，常讓民眾難以區隔，政府可以要求有相關症狀民眾在就醫前或是到藥局買藥前就先進行篩檢，就可以早日找出感染者、減少病毒在醫療院所和人群之間傳播的風險。
「不要因為輕症就輕忽」，詹長權提醒，感染源頭可以掌握，就能比較快降低傳播風險，世界各國遇上新型變異株Omicron要有最壞打算，除了揪出傳染來源，也要快速、持續定期篩檢，民眾也應接種疫苗，能夠不染疫就不要染疫，以避免即使是感染輕症，但仍可能留下後遺症。
詹長權指出，目前檢驗「看起來是不太夠」，中央應調集全國的檢驗單位跟醫院加強檢驗，若是單日本土確診人數從兩位數增加至三位數，就要考慮緊縮防疫措施如禁止內用，甚至停班停課。
不過詹長權也說，寒假與春節即將到來，即使疫情在可控的情況下，要內用的民眾不論有無接種疫苗，都應出示陰性證明，最好還是當日陰性檢驗證明，就能安心用餐，但前提還是必須提高檢驗量能。
今日天氣／強烈冷氣團來襲！北台灣偏冷 中南部空品拉警報
中央氣象局預報，今（12）日北台灣整天氣溫偏冷，中南部地區及花東地區白天氣溫稍微回暖，不過早晚仍偏冷，提醒農林養殖業注意寒害，民眾也需注意保暖。而今日水氣逐漸減少，降雨情形減緩，各地主要為多雲天氣，僅在迎風面北海岸及東半部降雨較為明顯，中部以北山區則可能有部分零星降雨。
溫度方面，昨晚至今晨為這波冷空氣最冷的時候，台南以北地區及宜蘭地區普遍僅11、12度，其餘地區也僅13至15度，甚至局部地區溫度會再更低一些，也可能有10度以下的低溫出現，其中新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，各地都可以明顯感覺到寒意，而在白天高溫方面，北台灣地區預估落在15度左右，其餘地區則為18到21度。
提早放寒假！桃園國小14日最後一天上課 家長可請防疫假
桃機染疫案持續延燒，桃園市政府宣布，原訂1月21日才放寒假，提早到1月14日就放假，時間提前一週，家長可以在未來一週，從15日至20日請防疫假。
桃園市市長鄭文燦下午防疫記者會上宣布，全市不分公私立的國小，將在週五14日提早放寒假。
鄭文燦說明，目前桃機疫情蔓延，且國小生都沒打疫苗，14日時期末測驗已經都結束，因此決定提早放寒假。
鄭文燦說，家長可在未來一週，15日至20日請防疫假，若無力照顧，可照去年3級期間，由學校代為照顧。
理科先生再反擊！「身心疾病」不該成無法見到兒子的武器
百萬訂閱YouTuber理科太太和藥劑師老公「理科先生」John的5年婚姻告吹，2人在上個月宣布離婚，為了兒子的監護權多次在網路上隔空交火。John日前在IG上透露每週最多只能探視4歲兒子2次，而且兒子也不喜歡回到媽媽身邊，理科太太的朋友則批他吃軟飯、不養家，連動割痔瘡手術都是理科太太付錢，對此John昨（11）日再度發文，認為自己的健康狀況是隱私，不應該被攤在陽光下，更不能用來當作他不能看兒子的武器。
John表示自己不熟悉台灣的媒體，因此沒想到上一篇發文會造成這麼大的風波，並感謝一直支持他的網友。John表明數月前就曾好聲好氣要求理科太太不要對外透露自己的身體狀況，「我不敢相信自己需要這麼直白的說，不要再告訴別人我的健康問題！這應該是我的隱私！」對於患有憂鬱症一事，John認為律師不是心理學家，人們不應該因為有憂鬱症，就被剝奪為人父母的資格。
理科太太被John控訴「以精神健康為由，對他申請了數個禁令」，John指出當有人跌斷腿或是傷口感染時，不會有人去責怪這些病人，而是幫他們打上石膏或是讓他們吃抗生素，憂鬱症也是疾病的一種，不應該被另眼看待，「停止利用我的心理健康問庭當作我不能見兒子的理由。」強調憂鬱症不會妨害他對兒子的關懷。
吃迴轉壽司「一招」秒省160元！客點頭跪了：划算到不行
台灣人相當喜愛享用壽司、生魚片等美食，近年來國內也進駐許多迴轉壽司品牌，吸引大批民眾前往消費。對此，就有網友近日分享迴轉壽司的省錢妙招，大讚直呼「好像比較划算！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示個人認為在高速公路或高鐵站附近，有些連鎖迴轉壽司店的外帶壽司似乎較划算，「一般店面1盤30，一樣都是32個，店面跟這個就差了160元……」。
他也曬出照片，只見畫面中，是一大盤32貫的壽司拼盤，若以外帶壽司單貫10元計算，實際售價應為320元，比起在店內用餐省了160元（但原PO因遇促銷壽司拼盤300元，則變省了180元），相較起來划算許多，「而且重點是口感還比店面的好，你們覺得呢」。
問題曝光後，就引來許多老饕認同留言，「我反而喜歡吃外帶的」、「在車站可能需要趕車肚子餓了，不知不覺東西都變好吃了」、「我也喜歡用外帶的，可以自己配不用一次吃兩貫可以挑著吃」。
不過也有人點出差異關鍵，直言「外帶他不用洗盤子增加成本」、「一個是做起來放，一個是直接在廚房現做」、「車站買的租金味道比較淡，當然比較便宜」、「租金差那麼多……一個50坪跟一個5坪」。
也有老饕持不同看法，認為「店面還有熱水給你泡茶」、「這樣沒有比較便宜，這一盒就四個豆皮兩個煎蛋，都是一般店面沒什麼人會拿的，除非32個可以自選，不然為了充數一定會放成本低的，其實沒有比較好」、「有的人就是喜歡吃氣氛的」。（編輯：賴禹妡）