高雄男不滿被分手！持空氣槍「砸車求復合」 警逮人送辦
高雄市鳳山區一位41歲龔姓男子，今（12）日凌晨2點多在文龍東路巷道內持長槍砸車，警方獲報趕到，現場氣氛一度緊張，後來龔男才供稱才自己所拿的只是空氣槍，砸車是因為女友提分手，一時氣憤。龔男砸車過程中自己也弄傷手，警方先將其戒護送醫，後續依毀損罪送辦。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 10:15:37
據了解，高雄文山派出所於今日凌晨2點20分左右接獲民眾報案，通知有人正在砸車。警方到場後發現，原來是龔男與48歲邱姓女友發生爭吵，龔男到邱女家樓下想要溝通，但兩人談不攏，邱女提到分手，龔男一時情緒失控，便在邱女樓下持空氣長槍，用槍托砸路人的車出氣。共損毀了路旁3輛汽車、1輛機車，還把自己手也砸傷。
警方表示，將進一步釐清案情，已先將龔男戒護送醫，後續會朝毀損罪依法偵辦，同時釐清賠償責任，並關心邱女是否需要後續協助。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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