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黑衣男是「12年夫妻生活助理」？李靚蕾打臉：才結婚8年

▲王力宏所屬宏聲透露這3名男子的身份，卻再度遭李靚蕾打臉。（圖／翻攝自李靚蕾IG）
▲王力宏所屬宏聲透露這3名男子的身份，卻再度遭李靚蕾打臉。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 10:34:45

男星王力宏婚變風波再起，李靚蕾昨（11）日深夜爆料，王力宏帶著3名男子想闖入家門，把孩子都嚇哭了，對此王力宏所屬宏聲透露，這3名男子的身份分別為服務夫妻倆12年的生活助理，及在職11年的資深員工，還有王力宏的貼身保全，並非身分不明的黑衣男，沒想到，李靚蕾今日再度發文打臉：「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？」 

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李靚蕾深夜指控，王力宏在經歷風波後，好不容易決定要回家看孩子，孩子們也都相當期待再次和爸爸相見，沒想到王力宏身邊卻帶著3名自稱是「工作人員」的黑衣人來按門鈴，還要求李靚蕾拔除監控，甚至打算用鑰匙闖入屋內。  

▲（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾昨日深夜爆料，王力宏帶著3名男子想闖入家門，把孩子都嚇哭了。（圖／翻攝自李靚蕾IG）
李靚蕾表示，孩子們當下目睹這一切都嚇哭了，她更是手抖到晚上都停不下來，「你明明知道做這樣的事情會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？」王力宏過去就曾對李靚蕾透露，這幾年身邊親近的工作人員在台灣有前科，也跟黑道熟識，讓李靚蕾嚇壞發表「不自殺聲明」。  

而根據《ETtoday星光雲》報導，王力宏所屬宏聲透露，這3名男子的身份為服務夫妻倆12年的生活助理，以及在職11年的資深員工，還有另一名是王力宏的貼身保全，同時發表聲明「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視」，更直言「很遺憾，因為李女士的發文，又再度佔用公共資源。如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」 

對此，李靚蕾再度發文回擊，「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？」表示大家都知道黑衣男就是王力宏的「私人助理」，受到王力宏的僱用，「長期聽命於你，對你唯命是從的男子」，也強調若要帶證人，只需1位就夠，且也可以選擇雙方都同意、並能讓孩子感到舒服自在的人，王力宏卻選擇在家中只有她的狀況下，帶這麼多人硬闖，「我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行徑更可怕？」（編輯：賴禹妡） 

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