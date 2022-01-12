李靚蕾震怒！預告公開「不堪證據」 網：讓宏宏無地自容
王力宏道歉後，李靚蕾以為一切紛擾可以劃下句點，大家都能回歸平静生活，但實際上非她所想，不僅By2工作室、Yumi閨密頻頻放話，王力宏出關後，還帶3名男性硬闖吾疆，稱要看孩子，雙方發生衝突，李靚蕾連日來猶如活在煉獄，身心俱疲，她昨（11日）深夜決定再次發聲捍衛名譽，今早更預告會公開「不堪證據」，網友預期下一波的爆料可能會是「核彈等級」。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-12 11:55:09｜2022-01-12 12:13:26
連日來，By2、王力宏團隊甚至是網友，紛紛喊話要李靚蕾把證據拿出來，李靚蕾在最新聲明中的最後一點寫道：「如果有證據就提供？好！如果你同意我就PO...（原本想說不要這麼不堪...畢竟包含很多隱私...也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽...）。」
對於李靚蕾放掉對王力宏最後一私同情及尊重，網友議論紛紛，「靚蕾！！PO出來！！挺妳」、「錘他到外太空吧」、「快PO，讓他無地自容」、「妳好幾篇文章裡的文字都還護著他，但沒想到他這麼不尊重不自愛」、「看來宏宏沒看到證據不罷休」，不過也有人擔心證據曝光後的後座力，「認真覺得妳需要找家人友人的一同陪伴，真的太危險了」！（編輯：楊穎軒）