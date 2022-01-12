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累計給付逾600萬！國壽續推醫護確診慰問金、非保戶給2萬

▲國內本土疫情再起，金融業挺醫護人員，國泰人壽就宣布醫護慰問金方案延長至2022年6月底，針對確診的醫護人員保戶可得到5萬元慰問金、非保戶則可獲得2萬元慰問金。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供）
▲國內本土疫情再起，金融業挺醫護人員，國泰人壽就宣布醫護慰問金方案延長至2022年6月底，針對確診的醫護人員保戶可得到5萬元慰問金、非保戶則可獲得2萬元慰問金。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供）

記者顏真真/台北報導

2022-01-12 11:46:57

近來國內新冠肺炎本土疫情再起，北市聯醫中興院區有2名護理師確診，國內金融業以實際行動「力挺醫護」，國泰人壽今（12）日宣布醫護慰問金方案延長至2022年6月底，針對確診的醫護人員保戶可得到5萬元慰問金、非保戶則可獲得2萬元慰問金，並增加多元健康照護專案，繼續擔任醫護人員最堅強的後盾。

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為體諒白衣天使的辛勞，去（2021）年國泰人壽拋磚引玉率先宣布，如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎皆提供「醫護人員慰問金」，保戶提供5萬元慰問金、非保戶提供2萬元，不限保戶皆有保障，為所有醫護人員加油打氣。

近期國內新冠肺炎疫情再起，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫工作、為民眾接種疫苗，醫療量能仍然面臨嚴峻考驗，國壽也宣布醫護慰問金方案延長至今年6月底，針對確診的醫護人員保戶可得到5萬元慰問金、非保戶則可獲得2萬元慰問金，並增加多元健康照護專案。

國壽表示，如醫護人員不幸染疫，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。而截至2021年底，國壽已給付的醫護慰問金超過600萬元，染疫保戶總理賠金額近3億元。

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