50年來沒見過 男星痛批王力宏「當個男人這麼難？」
李靚蕾昨（11）日深夜發文，揭露王力宏帶3名男子硬闖吾疆豪宅，把屋內2女1兒全部嚇哭，歌手楊培安看不下去，發文砲轟王力宏：「二句話，當個真正的男人有這麼難嗎？身為男人活到50歲都沒見過如此這般不可思議的扯。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-12 11:44:14｜2022-01-12 11:46:50
李靚蕾表示，王力宏回家時要求拔除監視器才肯進門，李靚蕾看了監視器畫面才發現，「除了你說你帶的兩位男性，後面還躲了一位素未謀面的男子，你的工作人員還特別示意要他往後面一點站，這讓我毛骨悚然。你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來，孩子們目睹了這一切哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」
李靚蕾聲稱，王力宏身邊最親近的工作人員，在台灣有前科，也跟黑道熟識，讓她嚇得為自己人身安全發聲：「在這裡我要鄭重的聲明，我身心健康，還有3個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭。」對此，楊培安除了批王力宏不配當男人，也呼籲李靚蕾先平復心情，「妳現在最重要的，是保護好自己跟孩子們，妳穩了，孩子們才會感到安全。妳不孤單，我們都在。」
※【NOWnews 今日新聞
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