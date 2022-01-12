學校磁磚剝落、增體育設施 王美惠爭取2400萬給嘉義市
嘉義市蘭潭國中活動中心的外牆磁磚龜裂剝落，其他國中、小需要體育設施、修繕教室，卻苦無經費。立委王美惠今（12）日指出，雖然年底各機關預算吃緊，但學生權益不能被排擠，已成功爭取超過2400萬元，進行操場整建、外牆整建、建築修繕、教育設施等多項工程。
記者王敏旭／綜合報導
2022-01-12 12:29:31
王美惠說，蘭潭國中校方針對外牆磁磚龜裂剝落，卻連續3年申請不到補助，只能圍起封鎖線，對師生安全造成危害。她去年得知這件事後，立即協調教育部，成功爭取595萬元進行維修工；另也爭取到經費，為興嘉國小教學大樓增加樓梯扶手、防撞條等安全設備。
在校園體育設施，王美惠表示，也為志航國小、北興國中、興安國小等校操場，爭取到近1400萬元補助。嘉義高中操場周邊設施，及嘉義女中紅土操場翻修成PU跑道等工程，後續都將呈交教育部核查。
王美惠說，去年召集教育部等單位到嘉義會勘，也依各校需求緊急爭取追加補助，包括嘉義家職附幼教室修繕經費330萬元、餐飲管理科及幼兒保育科設備60萬元；嘉義高中圍牆修繕規劃費50萬元；國立高中職另追加爭取440萬元。
「教育是百年大計，也是競爭力之所在」，王美惠指出，校園設施一定要完備，感謝教育部對嘉義市的協助，她日後仍會為嘉義市爭取更多的教育資源，提供學生更好的學習環境。