《華燈》彪哥轉性成單親暖爸 李李仁靠一招收服白潤音
今年最暖心奇幻電影《嗨！神獸》由新銳導演池家慶執導，以會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」傳說變成床邊故事為靈感，開啟了小男孩因為相信而長大的成長歷程。演藝圈出名的好老公、好爸爸李李仁，近期剛前往美國探望女兒返台，提到新作《嗨！神獸》將在年節團圓期間上映，讓李李仁感受格外深刻，這次再度扮演父親角色，和白潤音僅僅相處短短幾天，互動卻像親生兒子般自然，原來戲外也有一子的他是知名手遊高手，功力深厚的「吃雞」技術讓白潤音奉為偶像，白潤音為了討教戰術，立刻化身小迷弟，也讓觀眾見識到李李仁從《華燈初上》惡霸彪哥化身成單親暖爸的精湛演技。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-12 12:28:27
「永遠的女神」楊采妮睽違多年重回台灣拍片，由於人生階段已晉升為媽媽，和白潤音演起擁抱戲、洗澡戲等日常生活情節，隨時都散發著母愛光輝，並為自己所演出的「阿玲」下註解，相信自己所飾演的母親角色雖然離開漁村，但母子的心一定緊緊相連，家中發生意外變故，如果選擇把孩子帶回城市照顧，阿嬤就沒有別的親人了，心情很是天人交戰：「整部戲的情感很多很複雜，又很真實。」李李仁則表示這次和呂雪鳳首次合作，原本以為短短一兩場戲建立起感情不容易，沒想到兩人一對戲就馬上進入狀態，還時常搞笑互虧，被問到合作心情時，呂雪鳳笑說：「我真的是喜歡你，沒有對過戲就很喜歡你了。」愛妻如命的李李仁馬上接話：「講小聲一點，我老婆可能會看到！」
片中演出婆媳關係緊張的呂雪鳳、楊采妮，對手戲場場精彩，一場婆媳齊到海巡單位詢問失蹤兒子下落的關鍵戲，呂雪鳳聞訊後情緒崩潰，看得現場每個人都心碎，入戲頗深的楊采妮跟著眼眶泛紅頻頻掉淚，直說這教科書級演技太強大：「阿嬤身上裝著一個哭泣按鈕，一按就哭！」呂雪鳳則稱讚是楊采妮傳球傳得好，氣氛自然根本不用演，洋洋得意這是從影生涯最滿意的阿嬤角色，下戲後更和媳婦楊采妮親暱相擁。