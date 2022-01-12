中興院區傳染源難認定？黃珊珊：男友Ct值較高可能先確診
聯合醫院中興院區昨（11）日傳出有2名護理師與1名親密接觸者共3人確診，也是近日來北市首度傳出有醫院院內感染的狀況。而目前初步判定，因為2名護理師於中興院區內的專責病房照護新冠肺炎確診者，恐是在過程中出現交互感染狀況。但副市長黃珊珊今（12）日表示，由於其中一名護理師的男友Ct值比較高，比較像是「更早期的感染」，所以感染源為何還是要交由中央認定。
記者丁上程／台北報導
2022-01-12 12:31:11
黃珊珊今日受訪時表示，因為其中兩名確診護理師是負責專責病房，所以當然會懷疑說專責病房裡的交互感染，或者SOP沒有確實，「但是現在這個案子，中央也沒辦法斷定，因為男朋友的Ct值比較高，比較像是更早期的感染。」黃珊珊強調，他們應該是個群聚事件，指標個案到底是哪個，還要讓中央做確切認定。
黃珊珊表示，若以Ct值做判定標追，兩位護理師反而比較是新感染，男友反而Ct值高，比較像是比較早感染，這要讓專家來做判定，「我們不做任何預設，主要是先匡起來比較重要，以擴大匡列採檢為原則。」
現場記者也追問基因定序的相關問題，黃珊珊則表示目前基因定序還沒有出來，但該間病房中的16名新冠肺炎確診者，有9人的基因定序為omicron，「雖然機率很高，但仍舊要等基因定序出爐，並與原本的病人做比。」
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