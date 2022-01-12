緬甸問題理還亂　中國承諾全力協助以「東協方式」解決

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他強調，中國將會全力支持東協輪值主席國柬埔寨發揮積極作用，透過政治對話妥善處理緬甸分歧，盡快為恢復穩定和發展作出重要貢獻。
柬緬在會談後發表聯合聲明稱，緬甸歡迎東協特使參加緬甸與民間地方武裝組織的停火談判，將會根據緬甸局勢安排特使，與相關各方會面。雙方強調，會落實東協「五點共識」。
不過，洪森7日出訪時，直接拜會緬甸軍政府領導人敏昂萊而未見前領袖翁山蘇姬引發批評。柬埔寨外交部僅回應，將以「其他方式」處理緬甸問題，至於怎麼做並未說明；對於為何沒有會見翁山蘇姬，也僅稱「現在會面徒勞無功」。洪森此次出訪緬甸為外界留下許多想像空間。
至於中國，在處理緬甸問題的態度上尤為關鍵，緬甸恐成為美中角力的戰場之一。先前，美國華府智庫「戰略與國際研究中心」東南亞學者希伯特（Murray Hiebert）曾表示，緬甸民主政府對中緬利益更有幫助，也更願意接受「一帶一路」和「中緬經濟走廊」等重要項目；然而，不論民選還是軍政府都希望對中國保持友好，中國也希望與兩陣營維持良好關係。顯然，中方的曖昧態度恐影響緬甸局勢。
他進一步指出，國際社會先前因洛興雅人（Rohingya）問題孤立緬甸，並對敏昂萊實施制裁時，中國反其道而行，不僅支持緬甸做法，並成為當時唯一持續在緬甸投資的國家，「這些舉措就是要打擊美國對緬甸推行民主的成果。」