王力宏探視小孩踩「致命地雷」！她曝上策：雙方都有保障

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至於另一個爭議點「要求關閉監視器」，廣告小妹也說明「離婚夫妻在撕破臉後，都會對監視器產生恐懼。很怕對方動手腳，亂剪輯成只對自己有利的影片。可是破解之道不是關閉監視器，而是雙方都錄影。要那第三人幹嘛的？就是來當證人、幫錄影」。
最後廣告小妹也點出探視孩子的應注意事項：
1. 男性應避免單獨探視。
業界不能明講，但潛規則真的就是男性不要在沒有證人的情況下探視。很多事情會說不清楚。我就說一條：孩子如果被通報性侵或虐待，曾單獨相處過的男性長輩就是主要嫌疑人。離婚若鬧得不愉快，雙方難免有心結。姑且不論是栽贓嫁禍、還是新仇舊恨一併發作，能躲則躲吧。
2. 建議尋找孩子信任的人陪同。
無論是爸爸還是媽媽，不要口口聲聲說著愛孩子、想看孩子，卻沒有站在孩童視角去思考問題。孩子從天性上對女性比對男性有安全感，加上如果扶養方是媽媽，也會更放心在場第三人是女性。
3. 雙方各自帶一人是上上策
以力宏寶寶為例。蕾神當下並不是只有她和孩子在家，傭人也在。但是傭人是女性，不給門外四個男人開門很正常。生理差異 is everything。傭人可算證人之一，但為安全起見，力宏寶寶也該另帶一人。寶寶的問題是帶錯了人。
4. 為消除另一方疑慮可由對方親友陪同
私心建議力宏帶上侯佩岑。一來侯佩岑是蕾神的閨蜜，蕾神不會不開門。再者侯佩岑以高情商聞名，她會以大局為重不會當著孩子們的面責難他們的父親。且她也是公眾人物，會避開不法不齒的勾當。力宏寶寶不用擔心被她們聯手陰。且寶寶也可以自己架攝影機錄影，為保安全。
5. 公共場所是初期探視理想場地
如果誰的監視器都信不過，那就約公共場所，商人不會沒事找事栽贓誰。百貨公司、親子餐廳都是理想去處，如果怕被記者拍，也可以選擇有 VIP 室的地方。或者... 帶去具備公信力的第三方所在地，例如律師事務所、兒童諮商師診所。如果有社工或機構介入，也可以選擇約在機構見面。
不少網友看完後也紛紛回應「超中肯實用文，必須給推」、「帶貼身保全真的滿怪的」、「不過看那畫面，是我也不會開門...嚇都嚇死」、「看完之後好像更懂雙方檯面下的角力」。（編輯：潘毅）