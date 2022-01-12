罷昶未過黃呂錦茹遭逼宮　罷昶發言人：惡意誣指且不客觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我無從得知，也無從評論鍾議員的動機與目的。鍾議員是在地資深民代，也是我在政治工作上的前輩，但我堅持事實不能被惡意曲解，能夠還人公道。」高毓安指出，為何鍾小平要在去年中以關心之名，約見罷昶民團，承諾提供背後協助，卻又在一週後，自行宣佈以個人名義，「承命」推動罷昶？「這還是未解之謎，我也一直很想知道。」
而針對罷昶領導人姚冠均的批評，高毓安則表示，起初「清林散昶」團體創立時，姚冠均就是首批被招募的志工之一。但據了解，在收集連署書時期，「清林散昶」團體領銜人、萬華區里長周世雄改投靠鍾小平的團隊，當時姚冠均也跟著該里長同進退；而在連署通過後，姚冠均又與該里長回歸到原本的團體，高毓安透露，「姚某自回歸以來，一直意圖爭搶民團主導。」
高毓安表示，姚冠均很盡責的在選前之夜，召集到部份人力與物資，投入準備。只是，姚某未經過民團內部同意，也未知會提供資源的國民黨台北市黨部，即與童仲彥合作，攪局選前之夜的舞臺，更逾越職權，意圖主控整場選前之夜的輿論走向，實已讓民團發言體系，在當晚疲於奔命。
「姚冠均意圖主導輿論走向的行徑，同樣發生在隔天的開票作業。」高毓安指出，由國民黨台北市黨部提供，在開票作業軟硬體上的支援，均由民團這邊直接對接。姚某同樣未經知會，逕自邀請童仲彥參加聯訪，更脫序的堅持要在聯訪後施放鞭炮。「至此，民團除了懊悔，更多得是對不起無償提供資源的在地長官們與眾鄉紳。」
高毓安強調，罷昶已吿一段落，有心人士意圖從中，再榨取個人的政治紅利與聲量，我們都尊重。只是逐利歸逐利，事實不能扭曲，更不能含血噴人。