特企／全球瘋元宇宙！黑松首創自販機AR互動遊戲

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自販機也瘋AR遊戲！為提升消費者體驗的互動趣味性，黑松將自販機打造成消費者互動神器，首創自販機 AR 互動遊戲，攜手臺北市立動物園，改裝園中28台自販機，推出期間限定的「動物擂台」闖關遊戲，設定11個擂台闖關關卡，民眾只要掃瞄自販機專屬QR code，便能進入擂台遊戲，挑戰多位人氣動物「萌」主。家長及小朋友不只透過園內的自販機購物，自販機還能成為遊戲入口，帶領民眾學習動物保育小知識、享受沉浸式的 AR 遊戲體驗！
不只有AR技術，消費者透過智慧型手機闖關的同時也能進一步與黑松LINE官方帳號連動，查詢遊戲破關進度、蒐集挑戰成功勳章，即時紀錄遊戲闖關成就，更透過串接自販機智慧聯網功能，依據個人闖關進度，於自販機換取多項活動贈品。即日起至三月底，完成「動物擂台」1關即可獲得黑松FIN補給飲料五元折價券，完成8關可獲得FIN乳酸菌補給飲料自販機免費兌換券。除此之外，凡完成11關挑戰的玩家，還有機會再獲得Nintendo Switch大獎！
翻玩元宇宙 黑松沙士「向前瓶」帶民眾跳脫時空、體驗臨場震撼感
黑松近年積極推動數位行銷，活用數位工具落實元宇宙的核心概念－讓消費者體驗平時感受不到的世界。除今年推出的「動物擂台」互動闖關遊戲外，早在去年黑松已嘗試多種數位行銷活動，活用數位科技豐富體驗內容，例如：國民飲料黑松沙士於去年十月推出的限定「向前瓶」包裝，掃描瓶身QR code即可進入AR虛擬世界，消費者可瞬間跳脫時空限制，置身金獎設計師所打造的「台版朝聖之路」，以身歷其境的臨場感受成功吸引消費者！
黑松數位轉型不只拚銷售 加深品牌內涵、更加乘消費者體驗！
飲料產業跟消費者的接觸緊密，黑松也緊跟著消費行為脈動走，不只推出最符合市場需求的飲料，近年更是加速數位轉型，陸續推出官網會員制度、LINE 官方帳號等數位工具，完整匯聚黑松產品資訊、整合促銷訊息，即時且精準推播給消費者。
數位轉型不只力拼銷售，黑松看準的是數位科技所能帶來的外溢品牌效益，結合科技與在地文化、動物保育等關懷議題，充實品牌內涵、增加互動機會，更加深消費者對品牌的認同感。遍布全台的黑松聯網自販機，未來均可化身成為虛實整合入口，透過聯網自販機串接官網會員資料持續擴充數據資料庫，鞏固市場分析利基，更能掌握趨勢脈動，為消費者量身打造符合需求的產品及體驗活動。