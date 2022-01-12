快訊／omicron症狀輕 柯文哲：將重啟防疫專責旅館
因應新冠肺炎變種病毒大舉侵入台灣，境外移入確診也逐漸增加，但由於omicron變異株確診者雖然傳染力較高，但症狀相對來講較輕，為了能夠有效控制傳染範圍，台北市長柯文哲今（12）日在北市防疫記者會上表示，為了維持醫院現階段的醫療量能，未來將會把症狀較輕的新冠肺炎確診者，改移往防疫專責旅館進行照護，北市也將重新啟動防疫專責旅館的相關運作。
記者丁上程／台北報導
2022-01-12 15:51:37
針對今日北投新一起本土感染，柯文哲在北市防疫記者會上說明，由於該案因為工作需求而進行PCR篩檢，雖然呈現陽性反應，但Ct值高達34，傳染力相對較低，而二採雖然也是陽性，但Ct值已經高達40，相對來說殺傷力不高，因此被中央認定為舊案。
柯文哲強調，北市遇到相關確診案例，都會先從嚴審視，去過的地方該消毒的消毒、該關的關，後續繼續追蹤，如果危險度不大就解除，也難免讓民眾看到會恐慌，不過該公布的都會公布，也希望民眾可以相信政府。
而針對近日來境外移入的確診個案暴增，柯文哲也指出，北市將會重啟防疫專責旅館運作。柯文哲解釋，由於omicron變異株傳染力較高，但至今台北市180名的omicron確診者都沒有發生「重症需要插管」的現象，因此可以視為類流感的情況。也因此為了要保有各大醫療院所原有的醫療量能，也避免疫情向外擴散，未來將會把症狀較輕的確診者，移往專門的防疫專責旅館進行照顧。
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