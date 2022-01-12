桃園最新足跡曝光！總計23處 中壢夜市、錢櫃、桃園ATT
桃園機場的群聚風暴持續擴大，目前累計已有42例確診個案，桃園市今（12）日則公布最新疫調足跡，總計23處，包含中壢觀光夜市、錢櫃、全聯、家樂福等地，並呼籲民眾不要恐慌，若有出入相關場所或疑慮，可即時至附近採檢站篩檢或自我健康檢測。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 16:06:53｜2022-01-12 16:33:52
桃園市政府臉書今（12）日稍早公布確診個案的最新足跡調查，其中案17370、17503、17506、17533、17534、17569、17573、17574、17576、17577曾於特定公共場所活動，地點包含：中壢觀光夜市、蝦皮店到店、全聯、家樂福、新明市場等。
桃園市政府呼籲民眾若有出入以上相關場所，應從足跡重疊讀次日起算14天，積極進行自我的健康監測，若有疑慮可到附近採檢站篩檢，切勿恐慌、鬆懈。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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