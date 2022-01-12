再有不明感染源要升三級？柯文哲反對：不要動不動就封城
台灣新冠肺炎疫情近日因為桃機群聚感染似乎再度升溫，此外境外移入的確診案例也是幾乎每天都在創新高數字，就有專家學者提出若是一週內再多出二到三例的不明感染源案例，應該要將防疫等級提升到三級。對此台北市長柯文哲則反對，表示防疫規範可以嚴格，「但不要動不動就封城，到時候餓死的會比病死的還多。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-12 17:21:51
柯文哲表示，今（12）日上午北市防疫會議有提到應該要訂定更嚴格的規範，「但怎麼加嚴要有科學基礎。」柯文哲說，就像運動中心的部分，員工必須要更嚴格審視，但是顧客則不需要這麼嚴格，因此已經要求局處訂定相關規範，「送上來我看過一遍以後，週五就會正式宣布。」
至於台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民表示，若未來一週再增加兩到三起不明案例，北部地區就要考慮升級至三級。對此柯文哲似乎有些不以為然，表示現階段對於防疫相關規範可以更嚴格，「但不要動不動說封城。」柯文哲說，最近已經有很多公司行號的尾牙取消，已經有許多餐廳哀鴻遍野，「經濟發展跟防疫之間應該要取得平衡，如果再封一次，恐怕餓死的會比病死得多。」
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