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再有不明感染源要升三級？柯文哲反對：不要動不動就封城

▲針對專家指出若再出現兩到三例的不明感染源案例，應當升級至三級警戒一事，台北市長柯文哲12日表示，不要動不動就提封城。（圖／台北市政府提供）
▲針對專家指出若再出現兩到三例的不明感染源案例，應當升級至三級警戒一事，台北市長柯文哲12日表示，不要動不動就提封城。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-12 17:21:51

台灣新冠肺炎疫情近日因為桃機群聚感染似乎再度升溫，此外境外移入的確診案例也是幾乎每天都在創新高數字，就有專家學者提出若是一週內再多出二到三例的不明感染源案例，應該要將防疫等級提升到三級。對此台北市長柯文哲則反對，表示防疫規範可以嚴格，「但不要動不動就封城，到時候餓死的會比病死的還多。」

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柯文哲表示，今（12）日上午北市防疫會議有提到應該要訂定更嚴格的規範，「但怎麼加嚴要有科學基礎。」柯文哲說，就像運動中心的部分，員工必須要更嚴格審視，但是顧客則不需要這麼嚴格，因此已經要求局處訂定相關規範，「送上來我看過一遍以後，週五就會正式宣布。」

至於台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民表示，若未來一週再增加兩到三起不明案例，北部地區就要考慮升級至三級。對此柯文哲似乎有些不以為然，表示現階段對於防疫相關規範可以更嚴格，「但不要動不動說封城。」柯文哲說，最近已經有很多公司行號的尾牙取消，已經有許多餐廳哀鴻遍野，「經濟發展跟防疫之間應該要取得平衡，如果再封一次，恐怕餓死的會比病死得多。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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