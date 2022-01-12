去NET只買衣服？老顧客揭「1單品」CP值爆高：用5年不壞
台灣知名連鎖服飾品牌「NET」，因主打平價服飾且衣物款式相當多樣，而深受不少民眾喜愛。對此，就有女網友好奇詢問，NET「1單品」是否有人會買，而引來許多老顧客大讚直喊「用5年不會壞！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 17:33:24｜2022-01-12 17:42:23
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示NET其實有些包包外型相當不錯，「不管是後背的還是手提的、尼龍或是人工皮革也有很典雅的，價格也很親民」，引發她好奇詢問「如果不重視品牌的話，其實CP值蠻高的，有女生會去買NET的包包嗎？」
問題曝光後，立馬引來老顧客大讚留言，「會耶！有他家三個包，用了四五年都不壞，我要怎麼買新的啊！」、「買過！紅標對折真的很便宜」、「大學時有買過兩三個，那時覺得蠻耐用的」、「有次包包背帶斷掉，直接進去買一個新的，價格完全不心疼也背蠻久的了」、「會，買過水桶包，能裝蠻多東西的」、「我覺得net已經很便宜了，品質也比夜市好」。
但也有人搖頭表示，「不會，但我會買它的衣服」、「不會，我個人覺得不太好看」、「買過一個，拉鍊一下就壞了」、「不會去net」、「我覺得NET超貴也沒那個品質，但有做公益推」、「包包不會，衣服有買過很多次」。（編輯：陳雅雲）