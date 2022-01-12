簡沛恩「養顏神器」孵1年　3副業撒6位數年終

簡沛恩手搖飲品牌與生技公司跨界合作，推出4款改善循環、體力、精神、睡眠的祕方茶包，今（12日）在新品記者會上，簡沛恩分享養生觀念從30歲開始建立，16年前她拍《神機妙算劉伯溫》，最長3天不睡，一天喝6杯咖啡，長達半年吃安眠藥，後來竟然失去1天記憶，完全想不起自己講台詞拍戲、開車通勤，「那一次我就嚇到，從此戒掉安眠藥。」長期睡眠不好的她，希望從喝茶做好體內保養，研發1年才推出產品，17日起在電商通路販售。
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-12 17:56:31｜2022-01-12 18:01:50
簡沛恩因緣際會認識生技董事長曾盛麟，2人對「把保養融入生活」的理念一拍即合，促成這次合作，簡沛恩親自研發茶包，測試來來回回就耗時1年，研發團隊就跟著她一起「神農嚐百草」，還給她一個「茶女王」的封號，簡沛恩坦言在取捨原料上費盡心思，更曾把已經做好的茶包全數報廢，只因為它容易遇濕結塊，不在乎損失了數十萬元，「我很堅持品質，差一點點就是不OK。」
簡沛恩手握手搖飲、豆沙店、烘焙所3項副業，5家公司旗下員工約30人，受到2021年疫情與投資新品影響，簡沛恩年終紅包發出6位數，「我不是浮誇的人，該發多少就是多少，表現好的我個人再包，不會用公司名義。」
拍攝八點檔《天之驕女》1個月，簡沛恩表示：「拍戲不是我的主業，比較像去過過戲癮，對我來說是放鬆。」只是和小11歲陳謙文有感情戲，讓她有點難為情，86歲已故外婆生前最想看到她復出，簡沛恩不忘幫天上外婆圓夢，播出她登場的第一集時，簡沛恩打電話託外公轉達，「你去看阿媽的時候，叫她不要再碎碎念喔。」
簡沛恩女強人形象鮮明，她自認主觀性強、不受控制，單身生活過得自在，享受約會和有人追求的感覺，外婆生前也灌輸她一個開明的觀念，嫁不好不如不嫁，她輕鬆表示：「快50歲也生不出小孩，何必要想這些東西？」
最近愈來愈多藝人前仆後繼投入電商戰場，不免好奇簡沛恩未來的經營規畫？她說：「其實從前年疫情爆發的時候就在思考轉型，想把一些想法商品化，像這次推出的祕方茶包，就是旨在身心療癒，身體健康，生活自然就會甜蜜，包裝設計上也特別以粉嫩色系來呈現舒緩的氛圍。接下來可能還會有更多驚喜。」