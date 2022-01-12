中市府說明捷運藍線爭議　綠批為盧秀燕政治止血

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針對中捷藍線從東海大學到弘光大學之間，施設坪頂站、正英站的爭議，葉昭甫表示，正英站已召開3次公聽會，除提供周圍地區逾2萬人捷運服務，未來可利用車站旁停車場用地配合接駁轉乘，有助提升沙鹿地區大眾運輸服務。
有關遊園南北路（坪頂站）是否設站，葉昭甫表示，交通局原研議將國際街地下捷運站（B9）位置向西微調，並增設遊園南北路的出口，讓服務範圍同時涵蓋國際街及遊園南北路的民眾需求。
民進黨批評沙鹿段被取消共構、路截直取彎，葉昭甫強調是路線優化，他說林佳龍時代的原可行性計畫，需地下穿越70棟民宅，用地風險高，於是將捷運路線截彎取直，改以高架型式直行台灣大道，可擴大沙鹿區服務人口數。
市議員張家銨痛批市府嚴重誤導，她拿出人流調查結果，弘光站加正英站2千多人、東海別墅站與坪頂將近4千人，她問「預留站該設哪裡很難判斷嗎？」地方從2020年12月開始爭取坪頂站，市府只從東海別墅站拉一個很遠的出口給坪頂，「以後老人家會走得很辛苦」，正英站卻爭取5個月就通過，差別待遇太明顯，把龍井大肚居民放在哪裡？
議會民進黨團總召江肇國說，市政府今天早上的記者會，對於沙鹿站為什麼遷移到450公尺之外、靠近某特定家屬的土地，以及正英站落在特定家族的土地附近，通通都沒有說明。市府現在又說坪頂站也可以設，但送給交通部的綜合規劃報告書完全沒有提到，是不是再次說謊？