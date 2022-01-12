北市跟進「運動戴口罩」 比賽選手打第三劑與否討論中
因應新冠肺炎疫情升溫，防疫指揮中心日前宣布「運動、唱歌、拍照」等活動都需戴口罩。其中針對運動活動的部分，台北市副市長蔡炳坤今（12）日表示，北市也將恢復室內、室外運動都得戴口罩的規定，預計14日對外公布。不過蔡炳坤也表示，部分需要「接觸水」的運動活動則為例外；以及運動比賽選手是否要打滿第三劑疫苗，目前也還在討論當中。
記者丁上程／台北報導
2022-01-12 19:04:28
蔡炳坤表示，台北市政府今日上午召開府內防疫會議，針對運動相關的防疫指引進行討論。會中定調依照中央規範，恢復室內、外運動需「全程佩戴口罩」。至於與水域活動相關的體育活動，例如游泳池、烤箱、水療設備、三溫暖、蒸氣室、冷熱水池等活動，就可以不用戴口罩。
至於運動比賽的部分，過去選手上場比賽時附上健康證明，以及打滿2劑疫苗且間隔14天的證明，即可拿下口罩比賽。而現階段因為第三劑疫苗接種間隔縮短，是否要打滿疫苗才能參賽，由於指揮中心目前尚無規範，因此還在討論中。
蔡炳坤強調，原本在今日下午的防疫記者會上，就要公布體育活動的相關指引，不過針對比賽選手第三劑疫苗問題的部分還沒有決定，所以請醫療專業團隊、北市聯醫副總院長璩大成就此問題做討論，並預計最快在14日對外公布、15日實施。